Keiber Jackson Coa logró triplete ganador en este hipódromo en Estados Unidos

Todo un éxito la jornada de este martes para el joven jockey venezolano Keiber Jackson Coa, quien consiguió tres victorias en el hipódromo de Finger Lakes, Nueva York. Coa, quien es el doble campeón regente en este óvalo, va en camino de su tercera conquista consecutiva como el mejor jinete de este circuito.

La jornada de este martes en Finger Lakes fue configurada para ocho carreras. Keiber Coa firmó seis compromisos: para tres primeros, un segundo, tercero y cuarto. La primera victoria de la jornada fue en la primera carrera con el ejemplar Lady Laoban, para el entrenador M. Anthony Ferraro. Esta yegua de cinco años, hija de Laoban, ha conseguido tres victorias en campaña de 17 presentaciones. La ganadora dejó crono de 108”2 para 1.664 metros y un pago de $3.90 a ganador.

En la segunda carrera de la jornada Coa, le tocó llevar al paddock de vencedores al ejemplar Miss C Banker, que corrió con los colores de Nitram Stables II. Esta juvenil de tres años, hija de Central Banker en Gale Storm por Denman, salió de perdedora en 14 presentaciones. Esta prueba se corrió en crono de 67” para 1.100 metros en pista de grama y en la taquilla arrojó un pago de $3.50 a ganador.

El tercer triunfo de la tarde para Keiber Coa fue con el ejemplar Freedsdale, por un claiming de $17.800 en 1.200 metros para el entrenador M. Anthony Ferraro. El tiempo de la prueba fue de 72”3 y en la taquilla abonó por ganador $5.80. Este macho hijo de Redesdale en Sumizome por Giant’s Causeway alcanzó su tercera victoria en 10 presentaciones.

Keiber Coa, ahora con estos triunfos, tiene 39 primeras en la temporada y 475 de por vida en Estados Unidos. En el mitin de Finger Lakes, que finalizará el 23 de septiembre, el criollo se ubica tercero con 32 victorias. Para la jornada de este miércoles tiene cuatro compromisos. Desde la tercera hasta la quinta con Stars N Stones, Love That Bird y Dorth’s Sol Dancer, para el entrenador M. Anthony Ferraro. Y cierra con Morning Cup para John Grabowski en la séptima carrera.