Famosa influencer fue asesinada a balazos por su expareja

Suscríbete a nuestros canales

La famosa tiktoker Maurice Harrison, de 21 años, murió a balazos en el interior de un auto, en Florida. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital, pero no logró sobrevivir a las heridas en su cuerpo.

Conocida como "influencer de pelucas" en redes sociales, tenía una sólida comunidad en la plataforma de videos de más de 200 mil seguidores, mientras que, en Instagram contaba con 41 mil.

Desarrollo del asesinato de Maurice Harrison

La Oficina del Sheriff de Broward, atendió a un llamado de emergencia a las 7:00 pm, hora local del suceso, al llegar al sitio descubrieron “a una persona en el asiento del pasajero delantero de un vehículo con heridas de bala", sin embargo, tiempo más tarde fue declarada muerta.

Al poco tiempo fue arrestado el sospechoso de la muerte Maurice Harrison, identificado como Shanoyd Whyte Jr., quien está siendo acusado por asesinato en primer grado con un arma de fuego sin derecho a fianza.

En el primer informe de las autoridades, se detalla que ambos comenzaron una discusión que terminó en agresión física dentro del vehículo.

El victimario aseguró que había estado en una relación con la tiktoker por "varios años". "En algún momento, la víctima fue disparada mientras estaba sentada en el coche", continúa el escrito de la policía.

Ayuda económica para gastos fúnebres

Familiares de la influencer asesinada a balazos han creado una cuenta en GoFundMe para solicitar ayuda económica para cubrir los gatos funerarios. Por los momentos el monto supera los $28,000, incluyendo una donación de $5,000 de la rapera JT.

"¡Descansa hermosa Girlalala! ¡Te amamos y el cielo nunca será aburrido ahora que estás allí, tu audacia, energía, humor y belleza serán extrañados! Nunca perdiste la oportunidad de mostrarme amor y por eso estoy eternamente agradecida", escribió la artista de Girls Gone Wild en redes sociales.