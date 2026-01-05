Director Guillermo del Toro anuncia la muerte de un ser querido: "Corazones rotos"

Suscríbete a nuestros canales

El director y guionista cinematográfico Guillermo del Toro confirmó la muerte de su hermano en la celebración de los Premios Internacionales de Cine de Palm Springs. El hombre subió al escenario para recibir un galardón, dando un discurso emotivo por la partida.

Duro momento

El cineasta alzó la voz para hablar de los momentos de amor y felicidad al lado de su hermano, dejando a todos los presentes consternado por tan difíciles palabras.

Aunque no reveló de qué falleció su hermano o si padecía alguna enfermedad, destacó que su corazón se encuentra destrozado.

“Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición que es puramente humana. Dicen que el corazón puede romperse y los corazones rotos siguen latiendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene vivo", dijo.

En este sentido, resaltó que su hermano fue un bálsamo de amor e inspiración en su vida, incluso mucho antes de la fama, películas y premios, siempre estuvo acompañándolo.

Gran éxito

El mexicano hoy se encuentra entregado en expandir más su excelente trabajando, estrenando el 17 de octubre de 2025 la película “Frankensteina”, a través de la plataforma Netflix.

El film trata de un científico brillante y egocéntrico da vida a una criatura monstruosa en un experimento que conduce a la perdición tanto del creador como de su trágica creación.