Famosa cantante mexicana vende su mansión en Miami por 17 millones de dólares

La cantante y compositora mexicana Paulina Rubio finalmente logró vender la lujosa mansión que tenía en Venetian Island en Miami, Florida. De acuerdo con información revelada por Telemundo, la antigua casa de la artista está repleta de lujos para la persona que la adquirió por una alta cifra.

Afirman que la residencia fue vendida por el jugoso precio de 17 millones de dólares, una cifra que según es mucho más alta del precio inicial con el cual la mexicana obtuvo el inmueble, en abril de 2001.

Detalles del inmueble

Según reportes de la época Paulina decidió compró el terreno para con el propósito de construir una casa frente al mar, para vivir momentos de amor con su entonces novio, Ricardo Bofill.

Aseguran que la casa fue diseñada por Emilio Bofill, padre de Ricardo, quien fue un famoso constructor español con una sólida formación en arquitectura.

La mansión de lujo tiene está compuesta por dos plantas, una sala, comedor, cocina, cuatro habitaciones, cuatros baños y un enorme jardín con vista al mar de Miami. Además, una piscina sumamente artística que tiene un fondo de coral.

Puro lujo

Tiene suelo de maderas y altos muros, que la hacen toda una belleza y comodidad para los nuevos dueños de quienes no se conocen detalles.

“Vendió la mansión frente al mar de Miami, la venta fue concretada a finales del año 2025. Se confirma que el patrimonio de Rubio sigue creciendo muy alto alto”, comentaron en Telemundo.