Hijo de Paulina Rubio vive momento aterrador al ser retenido en el aeropuerto

Andrea Nicolás, de 14 años, hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nagera ‘Colate’, fue retenido en el aeropuerto de Barajas en Madrid, España, lo que ocasionó una angustia para el adolescente, quien viajaba sin sus padres.

Andrea viajó a la tierra natal de su progenitor sin su famosa madre, pues, la cantante tiene problemas legales en España y no pudo acompañarlo, según lo informado por diferentes medios de comunicación.

Recordemos que, el empresario denunció a Rubio por supuestamente ejercer violencia en contra del chico durante una discusión, lo que fue desmentido por la propia Paulina.

¿Por qué fue retenido el joven?

Evidentemente, al estar sin su madre, Andrea viajó para estar con su padre y disfrutar de un campamento de verano en Burgos. No obstante, su llegada a la Madre Patria no empezó de la mejor manera.

Al pisar el aeropuerto, las autoridades locales lo retuvieron mientras verificaban su identidad y documentos legales. “Resulta ser que el niño sí viajó a España solo y que se encontró con una situación verdaderamente tensa cuando llegó al aeropuerto”, dijo la conductora Rosario Murrieta.

“Las autoridades lo mantuvieron retenido mientras comprobaban de quién era hijo, cómo viajó sólo, si era español, qué nacionalidad, a qué iba y tal y que vivió una situación verdaderamente estresante. No se sabe si llegó al campamento”, agregó la periodista de TZ Azteca.

Conflicto entre Paulina y Colate

Desde mayo de 2025, el problema entre la Chica Dorada y su exmarido, ha escalado. En ese mes, Colate presentó una denuncia tras un presunto incidente en el que asegura que Paulina agredió físicamente a su hijo de 14 años al quitarle el celular.

En julio, Rubio acusó a su expareja de retener al menor desde su graduación, el 5 de junio, y presentó una denuncia por secuestro, alegando que Colate lo había llevado a España sin su consentimiento.

La jueza encargada del caso falló a favor del empresario y le otorgó la custodia temporal para que el niño pudiera pasar el verano en España, incluyendo el campamento en Burgos, pero exigió que la madre lo acompañara tanto en el viaje como en su regreso.

El 6 de agosto, estaba programada una audiencia en Miami para resolver este incumplimiento, pero Paulina no se presentó, lo que el juez podría interpretar como desobediencia judicial y acarrear sanciones.