MLB: Cascabeles tienen al primer miembro del club 30/30 de su historia (+Detalles)

Corbin Carroll ha marcado un hito en la historia de los Cascabeles de Arizona al convertirse en el primer jugador de la franquicia en alcanzar una temporada de 30 cuadrangulares y 30 bases robadas.

El jardinero izquierdo, de 25 años, ha sido tenido la mejor temporada has ahora, consolidándose como uno de los talentos más completos de la Liga Nacional.

Un logro sin precedentes en Arizona

Desde la fundación de los Cascabeles en 1998, ningún pelotero había logrado una temporada con al menos 30 jonrones y 30 robos. Carroll rompe esa barrera y establece un nuevo estándar para la organización. Además, se une a Willie Mays, Juan Samuel, Andy Van Slyke y Jimmy Rollins como los únicos peloteros con una temporada de 20 o más jonrones, 20 o más dobles, 15 o más triples y 20 o más estafadas.

Sin embargo, el patrullero de Arizona es junto a Jimmy Rollins los únicos con una campaña de 30-30-15-30. En 2025 un total de cuatro peloteros se han unido al club 30-30, José Ramírez, Juan Soto, Jazz Chisholm y ahora Corbin Carroll, igualando la mayor cantidad de jugadores con una temporada así en la historia.