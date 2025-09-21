|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|0
|3
|0
|Entradas
|SF
|LAD
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Ramos LF
|3-0
|0
|0
|0
|.257
|R. Devers DH
|3-1
|0
|0
|0
|.251
|W. Adames SS
|2-0
|0
|0
|0
|.226
|M. Chapman 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.233
|B. Eldridge 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.077
|J. Hoo Lee CF
|2-0
|0
|0
|0
|.262
|C. Koss 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.258
|D. Gilbert RF
|2-0
|0
|0
|0
|.198
|A. Knizner C
|1-0
|0
|0
|0
|.219
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Trevor McDonald
|5.0
|0
|3
|3
|67-46
|2.57
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-0
|0
|0
|0
|.282
|M. Betts SS
|2-0
|0
|0
|0
|.259
|F. Freeman 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.293
|M. Muncy 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.249
|A. Pages CF
|2-0
|0
|0
|0
|.277
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.202
|M. Rojas 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|A. Call RF
|2-1
|0
|0
|0
|.269
|D. Rushing C
|2-0
|0
|0
|0
|.181
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Emmet Sheehan
|5.2
|0
|1
|8
|73-49
|2.92
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|1
|H
|3
|0
|HR
|0
|1
|TB
|4
|3
|DEB
|3
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|3
|K
|8
|46
|ST
|49
|3
|H
|1
|0
|BB
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|H. Ramos LF
|3-0
|0
|0
|0
|.257
|R. Devers DH
|3-1
|0
|0
|0
|.251
|W. Adames SS
|2-0
|0
|0
|0
|.226
|M. Chapman 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.233
|B. Eldridge 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.077
|J. Hoo Lee CF
|2-0
|0
|0
|0
|.262
|C. Koss 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.258
|D. Gilbert RF
|2-0
|0
|0
|0
|.198
|A. Knizner C
|1-0
|0
|0
|0
|.219
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Trevor McDonald
|5.0
|0
|3
|3
|67-46
|2.57
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|S. Ohtani DH
|2-0
|0
|0
|0
|.282
|M. Betts SS
|2-0
|0
|0
|0
|.259
|F. Freeman 1B
|2-1
|0
|0
|0
|.293
|M. Muncy 3B
|2-1
|0
|0
|0
|.249
|A. Pages CF
|2-0
|0
|0
|0
|.277
|M. Conforto LF
|2-0
|0
|0
|0
|.202
|M. Rojas 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.264
|A. Call RF
|2-1
|0
|0
|0
|.269
|D. Rushing C
|2-0
|0
|0
|0
|.181
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Emmet Sheehan
|5.2
|0
|1
|8
|73-49
|2.92
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|1
|H
|3
|0
|HR
|0
|1
|TB
|4
|3
|DEB
|3
|
San Francisco
|
LA Dodgers
|3
|K
|8
|46
|ST
|49
|3
|H
|1
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Giants
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Dodgers
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|0
|3
|0
|Entradas
|SF
|LAD
|Sin carreras
Ver más