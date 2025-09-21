Play by Play

Play by Play

ATL 6
DET 2


ATH 0
PIT 11


NYY 7
BAL 1


CHC 0
CIN 1


WSH 3
NYM 2


TOR 8
KC 5


CLE 2
MIN 6


SD 3
CWS 2


MIL 1
STL 5


MIA 4
TEX 2
B: 1
S: 2
O: 2
LAA 1
COL 3
B: 0
S: 3
O: 3
SF 0
LAD 0
B: 0
S: 2
O: 2
PHI 0
AZ 6
B: 2
S: 2
O: 3
Pre-Game
SEA 0
HOU 0
Pre-Game
BOS 0
TB 0

SF
76-79 (.490)
0
Alta 6th 2 outs
0

LAD
88-67 (.568)
Willy Adames

AL BATE

Willy Adames (SS)
2 - 0
Emmet Sheehan

LANZA

Emmet Sheehan
5.2 IP, 0 CL, 8 K, 73 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1
1
Strike tirándole
Slider 86.3 MPH.
Rotación:0RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 - - - 0 1 0
0 0 0 0 0 - - - 0 3 0
Entradas SF LAD
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
H. Ramos LF 3-0 0 0 0 .257
R. Devers DH 3-1 0 0 0 .251
W. Adames SS 2-0 0 0 0 .226
M. Chapman 3B 2-0 0 0 0 .233
B. Eldridge 1B 1-0 0 0 0 .077
J. Hoo Lee CF 2-0 0 0 0 .262
C. Koss 2B 2-0 0 0 0 .258
D. Gilbert RF 2-0 0 0 0 .198
A. Knizner C 1-0 0 0 0 .219




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Trevor McDonald 5.0 0 3 3 67-46 2.57
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
S. Ohtani DH 2-0 0 0 0 .282
M. Betts SS 2-0 0 0 0 .259
F. Freeman 1B 2-1 0 0 0 .293
M. Muncy 3B 2-1 0 0 0 .249
A. Pages CF 2-0 0 0 0 .277
M. Conforto LF 2-0 0 0 0 .202
M. Rojas 2B 2-0 0 0 0 .264
A. Call RF 2-1 0 0 0 .269
D. Rushing C 2-0 0 0 0 .181




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Emmet Sheehan 5.2 0 1 8 73-49 2.92

San Francisco
LA Dodgers
1 H 3
0 HR 0
1 TB 4
3 DEB 3

San Francisco
LA Dodgers
3 K 8
46 ST 49
3 H 1
0 BB 0
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 88 67 .568 - W4
Padres 85 71 .545 3.5 W2
D-backs 78 77 .503 10.0 W1
Giants 76 79 .490 12.0 L3
Rockies 42 113 .271 46.0 L1
Probabilidad de ganar
55.8 %
6 parte alta
(B:0 S:1 O:2)

San Francisco 0 - 0 LA Dodgers
Datos del encuentro
Estadio: Dodger Stadium
Localidad: Los Angeles, California
El clima: Cloudy, 82 ºF
Capacidad: 56.000
Árbitros:
Home Plate: Ryan Additon
1era base: Ryan Wills
2da base: Lance Barksdale
3era base: Will Little
