El acto heroico de la joven promesa del Metz tras el incendio en Suiza

El mundo del fútbol francés se encuentra conmocionado tras conocerse los detalles del trágico incendio ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en Crans-Montana, Suiza. Tahirys Dos Santos, un joven talento de 19 años perteneciente al Metz, se debate entre la vida y la muerte tras protagonizar un rescate heroico para salvar a su pareja de las llamas.

Un rescate desesperado en medio de la tragedia

Lo que debía ser una noche de celebración se transformó en una pesadilla cuando un voraz incendio consumió un bar en la localidad suiza, dejando un saldo preliminar de al menos 40 víctimas fatales. Tahirys Dos Santos se encontraba en el primer piso del establecimiento cuando se desataron las llamas. Aunque el futbolista logró escapar del edificio en un primer momento, la situación dio un giro dramático al percatarse de que su novia, Coline, seguía atrapada en el interior.

Sin dudarlo, el joven deportista regresó al "infierno" para rescatarla. Logró sacar a su pareja de entre las llamas, pero el costo físico para ambos ha sido devastador. Actualmente, los dos se encuentran internados en estado grave, luchando por su recuperación en un hospital especializado.

Estado de salud

El agente del jugador, Christophe Hutteau, brindó detalles sobre la situación clínica de Dos Santos en declaraciones para BFMTV. Según explicó el representante, el futbolista presenta quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo, afectando principalmente la parte posterior de su cabeza y una superficie considerable de su torso y extremidades.

"No puedo decir que esté bien porque está sufriendo terriblemente", comentó Hutteau, subrayando la gravedad del cuadro. No obstante, en las últimas horas se ha reportado una noticia esperanzadora: el jugador ha mostrado una mejora importante en su capacidad respiratoria, lo que representa el primer signo positivo dentro de su estado crítico.

Los próximos días serán determinantes para su evolución

A pesar de los signos de mejoría, el equipo médico mantiene la cautela. En casos de pacientes con quemaduras severas, los primeros cuatro o cinco días son fundamentales para monitorear la aparición de infecciones y complicaciones secundarias. La prioridad actual es estabilizar sus funciones vitales y prevenir daños permanentes.

El Metz, club donde Dos Santos busca consolidar su carrera profesional, ha manifestado su apoyo total a la familia. La comunidad futbolística se ha volcado a las redes sociales para enviar mensajes de aliento al joven, quien ha pasado de ser una promesa deportiva a un símbolo de valentía y entrega personal.