Barcelona presenta oferta y acelera el regreso de su antigua figura

Aunque mantuvieron una postura de fichar en el actual mercado de verano, el Barcelona ha cambiado de parecer tras enviar una oferta oficial inicial a Al Hilal para fichar a João Cancelo, según fuentes cercanas a las negociaciones. La propuesta es en forma de cesión, con una pequeña parte del salario cubierto por el club catalán, y las conversaciones siguen en curso para llegar a un acuerdo definitivo.

Los blaugranas están trabajando en la incorporación del lateral derecho portugués, aunque aún no se ha concretado el movimiento, ya que se están afinando los detalles, de acuerdo con el reporte de Fabrizio Romano. En su presente aventura en tierras árabes, el lateral lusitano presenta un gol en sus primeros cuatro partidos en la Liga de Campeones de la AFC.

La lesión del danés Andreas Christensen ha obligado a los culés de traer a una pieza notable entre sus laterales para mantenerse en gran accionar en la vigente edición en el viejo continente, donde se encuentran líderes de La Liga, a cuatro puntos de diferencia del Real Madrid, y en plena competencia en la UEFA Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España, éste último jugarán las semifinales este miércoles 7 de enero ante Athletic Club de Bilbao.

Inter de Milan también en la pelea por João Cancelo

Por otro lado, el Inter de Milán ya tiene un acuerdo verbal con Al Hilal desde la semana pasada para hacerse con los servicios de Cancelo, lo que pone presión sobre el jugador, quien sigue esperando la decisión final del Barcelona.

La situación sigue siendo incierta, ya que Cancelo parece inclinado a unirse al conjunto blaugrana, pero las negociaciones continúan siendo complicadas debido a la competencia de otros clubes interesados con ofertas atractivas.