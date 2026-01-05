Kentucky Oaks: Dazzling Dame metió un reverendo galope (11 cuerpos) en el Busanda Stakes rumbo a Los Lirios

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana tuvo el reinició la acción hacia la Ruta de Los Lirios, el Kentucky Oaks (G1), una de las pruebas más importantes en Estados Unidos, reservada para potras de tres años con una bolsa de $1.500.000 en premios a repartir. Qué mejor manera de hacerlo que con el Busanda Stakes de $150.000, en la cual la potra Dazzling Dame metió un galope de 11 largos para adjudicar los primeros puntos en la ruta.

Kentucky Oaks: Dazzling Dame sin rivales toma sus primeros 10 puntos

La presente temporada, el Busanda Stakes, que se corrió en el hipódromo de Aqueduct, ubicado en Ozone Park, en Nueva York, ofreció 20-10-6-4-2 puntos de clasificación para el Kentucky Oaks, en la cual la potra Dazzling Dame despachó fácilmente a cuatro rivales y se escapó para lograr una contundente victoria por 11 1/2 cuerpos en distancia de una milla.

Entrenada por Brittany Russell, la hija de Girvin llegó tras una victoria por un cuerpo y medio en la carrera de dos vueltas de una milla en Delaware Park, White Clay Creek, el 11 de octubre, dos carreras después de conseguir su primera victoria en stakes en la Sorority de Monmouth Park en agosto. Estas actuaciones acompañaron su cuarto puesto en la Pocahontas (G3) de una vuelta en septiembre en Churchill Downs, donde obtuvo dos puntos para Kentucky Oaks en la prueba ganada por Taken by the Wind.

Dazzling Dame, con la monta de Jevian Toledo, desde la partida se ubicó al frente del pelotón y con parciales muy cómodos su jinete Toledo con su cabalgadura, jamás fueron comprometidos por sus rivales que se conformaron con observar el galope de esta potra que tiene coloca nuevos puntos para la Kentucky Oaks.

Dazzling Dame, marcó el camino en 23.3; 47.20; 1:12.75 y crono final de 1:38.30. De esta manera la hija de la yegua Awesome Dama, por Corinthian, propiedad de Respect the Valleys, recaudó $82,500 en su victoria, y mejoró su récord personal a 4 victorias en 5 presentaciones, con ganancias globales de $240,525.

Las futuras paradas en la Costa Este en el Camino a Kentucky Oaks incluyen la Gazelle (G3) de nueve furlongs (100-50-25-15-10 puntos) el 4 de abril en Aqueduct o la Virginia Oaks de 1.700 metros (50-25-15-10-5 puntos) el 14 de marzo en Colonial Downs.