¡Échale un vistazo! Emisael Jaramillo con montas de lujo para conquistar el título este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Emisael Jaramillo, el jinete campeón de Venezuela que recientemente logró la asombrosa cantidad de 5 mil triunfos internacionales, tendrá un fin de semana muy atareado con veinte compromisos de montas.

Otra agenda intensa lo mantiene en la lucha por el Sunshine Meet, donde compite directamente con el veterano campeón Edgar Zayas y Miguel Vázquez. La competencia está muy reñida, ya que al acercarse la culminación del meet, programada para el domingo 23, la diferencia entre estas tres estrellas es muy poco, lo que promete un cierre emocionante y lleno de adrenalina.

Gulfstream Park: Emisael Jaramillo listo para luchar por el meeting

Emisael Jaramillo, quien marcha tercero en el presente Meeting de Gulfstream Park, con 34 victorias, inicia con cuatro compromisos de monta este viernes. Dos de ellas en yunta con Víctor Barboza Jr., con Il Alchemysta y Escapades. Las otras dos para el entrenador Miguel Clement, con Escapades y Neodera.

Para la jornada del sábado, Emisael Jaramillo contará con ocho importantes montas, comenzando en la primera carrera con Tot he Eastside para Andrea Puckett; luego, para Víctor Barboza Jr, en la cuarta guiará a Santal. En la quinta estará con Scarlet Wave para Riley Mott. Luego, en la sexta guiará a Camigol para Antonio Sano. Después, desde la octava hasta la undécima, contará con Duty, Fantastic Flame, Roar Ready y Hard Circle.

Jaramillo, el domingo cierra la semana con ocho montas. Inicia en la cuarta de la cartelera con Complexed para Mark Casse. Desde la quinta hasta la última de la jornada llevará las riendas de U Know When U Know, Bella Jak, Roxy, Blackmail, Snitch Dorada, Beach Colt (Chi) y Steel City Lady.

El jinete venezolano llegará el viernes con 140 victorias en la temporada, y total de 1.868 triunfos en Estados Unidos. En cuanto al Meet, Jaramillo suma 34 primeros, a cuatro del líder Edgar Zayas, que es secundado por Miguel Vásquez.