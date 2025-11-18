¡Cada vez más cerca! Junior Alvarado con montas precisas para buscar la cifra histórica en su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Junior Alvarado, reconocido jinete con base de trabajo en Nueva York, enfrentará una semana sumamente activa y productiva, con un total de cuatro compromisos de montas programados. Estas montas estarán distribuidas estratégicamente entre dos de los circuitos de carreras más prestigiosos y reconocidos en Estados Unidos.

Aqueduct, ubicado en Nueva York, y Churchill Downs, situado en Kentucky. La participación en estos dos importantes escenarios le permitirá a Junior demostrar su talento y consolidar su reputación en el mundo de las carreras de caballos, enfrentando desafíos y oportunidades en cada una de las competencias que tiene por delante.

Junior Alvarado rumbo a nueva marca en su carrera

Junior Alvarado, ganador del Kentucky Derby, Belmont Stakes y Travers Stakes, con el ejemplar Soveregnty y ganador de la Breeders’ Cup Distaff, con Scylla, esta semana podría coronar o colocarse más cerca de su victoria 2.300 de por vida en Estados Unidos. Para ello, cuenta con cuatro compromisos de montas a partir de la jornada de este jueves 20 de noviembre.

En la jornada del jueves, tendrá el compromiso de monta en el hipódromo de Aqueduct, New York con el ejemplar Bendoog para el entrenador William Mott, por un Allowance Optional Claiming de $92,000.

El viernes, le tocará conducir al ejemplar Capital Idea, también para William Mott, por un Allowance Optional Claiming de $141,000. Regresará al hipódromo de Aqueduct, para el fin de semana, donde tendrá la tarea de guiar a dos ejemplares, en la jornada del sábado. El primero encima de Marble Hall en la sexta carrera en un Maiden Special Weight por $85.000, y cierra con Knightsbridge en un Allowance Optional Claiming de $90,000, ambos para el entrenador William Mott.