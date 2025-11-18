Mychel Sánchez arrancó la semana como el mejor venezolano en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del jockey venezolano Mychel Sánchez ha sido un total dominio, hasta el punto de haber alcanzado 257 victorias, la tarde de este lunes 17 de noviembre. Sánchez, próximo a superar las 273 logradas el pasado año como número top desde su estadía 2013 en Estados Unidos. De esta manera, el venezolano se confirma como uno de los más ganadores del año en Estados Unidos y el líder entre los jockeys criollos que hacen vida en ese país.

Parx Racing: Mychel Sánchez logró la senda ganadora

La última carrera de la jornada Mychel Sánchez visitó el paddock de ganadores en la décima prueba de la programación del lunes en Park Racing, en un Claiming de $26.000 para machos de tres años o más en recorrido de 1.664 metros en arena, donde ganó con Bold Endeavor, un pensionado del trainer Jamie Ness, con un tiempo oficial de 105,1 y un dividendo de $6.60 a ganador, $3.80 el place, más $2.80 el show.

Con estos triunfos, Sánchez llegó a 264 victorias en el 2025, para colocarse muy cerca de su mejor marca a superar por primera vez en su carrera dicha cantidad de lauros en un año hípico en Estados Unidos, y acumula 1.790 triunfos en su carrera en ese país.

Mychel Sánchez, para la jornada de este martes tendrá cinco montas. Para el miércoles tendrá ocho compromisos. Luego, a partir del viernes hasta el domingo tendrá 12 compromisos de monta en el hipódromo de Laurel Park.