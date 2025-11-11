Mychel Sánchez arrancó la semana con tres victorias en Pensilvania

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del jockey venezolano Mychel Sánchez ha sido un total dominio, hasta el punto de haber alcanzado 257 victorias, la tarde de este lunes 10 de noviembre. Sánchez, próximo a superar las 273 logradas el pasado año como número top desde su estadía 2013 en Estados Unidos. De esta manera, el venezolano se confirma como uno de los más ganadores del año en Estados Unidos y el líder entre los jockeys criollos que hacen vida en ese país.

Parx Racing: Mychel Sánchez logró triplete ganador

La primera de las visitas de Sánchez al paddock de ganadores llegó en la segunda prueba de la programación del lunes en Park Racing, en un Maiden Special de $26.000 para yeguas de tres años o más en recorrido de 1.200 metros en arena, donde ganó con Cocktail Humor, un pensionado del trainer Jamie Ness, con un tiempo oficial de 79,2 y un dividendo de $2.40 a ganador, $2.10 el place, más $2.10 el show.

Luego, su segundo lauro del lunes lo obtendría en la séptima carrera de la jornada, en un Claiming de $23.000, para yeguas o hembras de tres años o más, en distancia de 1.600 metros. Sánchez triunfó con Got Game, del trainer Jamie Ness, con un tiempo oficial de 100.4, el cual generó un dividendo de $2.40 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show.

Por último, Mychel Sánchez completó el primer triplete de la semana, en la novena carrera, en un claiming de $50.000 metros. Mychel Sánchez triunfó con Carousel Queen, del entrenador Scott Lake, el cual hizo un tiempo oficial de 77,3 y pagó un dividendo de $5.60 a ganador, $2.80 el place y $2.20 el show.

Con estos triunfos, Sánchez llegó a 257 victorias en el 2025, para colocarse muyr cerca de su mejor marca a superar por primera vez en su carrera dicha cantidad de lauros en un año hípico en Estados Unidos, y acumula 1.783 triunfos en su carrera en ese país.

Mychel Sánchez, para la jornada de este martes tendrá ocho montas. Para el miércoles tendrá siete compromisos. Luego, a partir del viernes hasta el domingo tendrá 16 compromisos de monta en el hipódromo de Laurel Park.