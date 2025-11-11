Mira las sentidas palabras del jinete Keith Asmussen tras la rodada de este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El pasado fin de semana durante la doble cartelera celebrada en el hipódromo de Churchill Downs, Lousville, Kentucky, específicamente en la jornada del sábado el joven jinete Keith Asmussen, sufrió una peligrosa rodada en la tercera carrera de la cartelera, cuando iba sobre la potra de dos años Mighty Nora.

Churchill Downs: Keith Asmussen sufre rodada con fractura de pelvis

El jockey Keith Asmussen, hijo del entrenador Salón de la Fama, Steve Asmussen y hermano del actual jinete campeón aprendiz del año Erick Asmussen, sufrió este sábado una peligrosa rodada cuando la potranca de dos años Mighty Nora tropezó con los talones de R Kendel, en la curva lejana durante la tercera carrera del sábado en la pista de Louisville.

R Kendl terminó tercera, pero tras una investigación de los comisarios, fue descalificada por interferencia y relegada al último lugar.

Asmussen fue trasladado al Hospital de la Universidad de Louisville, donde le diagnosticaron una fractura no desplazada de pelvis. Le dieron el alta el domingo por la mañana y publicó en X que no podría montar a caballo durante un tiempo indefinido.

Keith Asmussen, quien está en su quinta campaña suma 214 victorias, con una producción de $15.868.438 para sus conexiones. Este año ha conseguido 63 triunfos.

Keith, en su cuenta oficial de X, envió un comunicado a todos sus seguidores; “Me caí de Mighty Nora durante la tercera carrera en Churchill Downs. Por suerte, estoy bien. Me dieron el alta del hospital con una fractura no desplazada en el lado derecho de la pelvis. Estaré de baja por un tiempo”. ¡Gracias a todos por sus mensajes!