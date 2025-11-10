¡Salió del Slump! Entrenador venezolano visitó el patio de ganadores luego de cinco meses

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado, el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, celebró una cartelera de 11 competencias correspondiente al Sunshine Meet que antecede al Championship de invierno en la Florida. Dentro de esta cartelera, el entrenador venezolano Rubén Sierra salió del slump y consiguió su segunda victoria de la temporada.

Gulfstream Park: Rubén Sierra suma su tercera victoria en la temporada

La undécima carrera de la jornada del sábado fue reservada para un Allowance Optional Claiming de $57.000 en distancia de 1.700 metros; el triunfo le correspondió al ejemplar Brawn, que sorprendió en la taquilla con un pago de $34.20 a ganador con la monta del jinete boricua Jesús Manuel Rios, en crono de 100.2 para la distancia, para el entrenador y propietario venezolano Rubén Sierra.

Brawn es un macho de cuatro años, hijo del semental Neolithic en la yegua Kandhara por Indian Charlie, que consiguió su primera victoria en la temporada y tres en campaña global de 18 presentaciones, aumentando su producción a $169.723 para las sedas del Just For Fun Stable Inc., de su entrenador.

Rubén Sierra, de 60 años, es un entrenador venezolano con vasta experiencia en Estados Unidos que adquirió su licencia desde 2023, tras varios años como criador y propietario de la divisa Just For Fun Stable Inc.

Sierra no ganaba desde que Lawler cruzara la meta en franca ganancia el 30 de mayo en este mismo óvalo en el Spring Meet. Con un total de 36 victorias en tres temporadas, Sierra tiene tres triunfos en la presente campaña. Este domingo, el entrenador venezolano tendrá dos compromisos en la quinta carrera en pista sintética con los ejemplares Show Boat con Jesús M. Rios y Valid Sense con Mia Nicholls.