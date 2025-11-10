Kopion que arribó quinta contra los machos en la Breeders’ Cup Sprint (G1) será retirada a la cría

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana trascendió que la excepcional yegua madura Kopion, propiedad de Spendthrift Farm, ganadora de dos carreras de Grado 1 y que quedó quinta contra machos en la Breeders Cup Sprint (G1) el 1 de noviembre en Del Mar, prueba que ganó Bentornato, ha sido retirada de las carreras y se unirá al grupo de yeguas de cría de la granja, según informa Daily Racing Form.

Breeders’ Cup: Kopion directo a la cría luego de una exitosa campaña

Kopion, tuvo una decorosa actuación semanas atrás en la disputa de la edición 42 de la Breeders’ Cup en ocasión de la disputa de la BC Sprint (G1) en la cual enfrentó a un grupo interesantes de machos entre ellos Bentornato, ganador del evento bajo la preparación del venezolano José Francisco D’Angelo.

Las conexiones de la hija de Omaha Beach, propiedad del Spendthrift Farm, a través de su entrenador Richard Mandela informó que la yegua finalizó sin problemas tras finalizada la carrera. No obstante, sus allegados decidieron retirarla a la cría.

Kopion comenzó su campaña de 4 años, con victoria en el Santa Monica Stakes (G2) en Santa Anita el 1 de febrero y el Derby City Distaff Stakes (G1) en Churchill Downs el 3 de mayo. Después de esas victorias, terminó segunda en el Great Lady M Stakes (G2) en Los Alamitos el 5 de julio y en el Clement L. Hirsch Stakes (G1) en Del Mar el 2 de agosto, antes de culminar su carrera en la Breeders' Cup Sprint.

Disputó cuatro carreras a los tres años, ganando el Santa Ynez Stakes (G3) y el La Brea Stakes (G1) en Santa Anita. Su única carrera a los dos años fue su debut victorioso en Santa Anita.

De esta manera Kopion, se retira con un récord de 5 victorias y 3 terceros en 10 carreras, con $1.204.700 en premios. Fue criada en Kentucky por Tall Oaks Farm y adquirida por Spendthrift Farm por $270,000 en la subasta de potrillos de un año de Keeneland de septiembre de 2022. Su madre es la yegua Galloping Ami, hija de Victory Gallop.