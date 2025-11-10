Hipismo

Salió de perdedor: Mira la actuación del hijo de Curlin que costó $5.000.000

En su segunda salida sacó la clase el nieto de Bernardini

Por

Darwin Dumont
Lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 04:00 pm
Stonestreet Thoroughbred
Este domingo en el circuito de Aqueduct, New York, se disputaron nueve competencias, una de ellas reservada para un Maiden Special Weight valorada en $85.000 en distancia de una milla para machos juveniles de dos años, en la cual Courting, un hijo de Curlin que costó $5.000.000, que significó el precio más alto en la subasta de Keeneland de septiembre 2024, ganó al reverendo galope, en lo que fue su segunda presentación en Estados Unidos.

Aqueduct: Courting con John Velázquez en el control salió de perdedor

La segunda carrera de la cartelera dominical fue reservada para un Maiden Special Weight de $85.000 en distancia de una milla para potros de dos años, en la cual Courting, con la monta de Jhon Velázquez, salió con velocidad desde la partida y, con un paso firme con el boricua en el comando, marcó el ritmo de carrera hasta el final para superar a sus rivales por no menos de dos largos y medio.

Courting, hijo de la ganadora de Grado 1 Cavorting, es hermano completo de Clairiere, ganadora de $3,266,392, y Judge Miller, ganador selectivo con $176,535; y medio hermano de La Crete de Medaglia d'Oro. Su medio hermano, hijo de Gun Runner, fue vendido a Repole Stable por $1.5 millones en la subasta de septiembre de Keeneland de este año. Cavorting tuvo un potro de Curlin este año y fue cubierto nuevamente por Good Magic.

Courting es propiedad de la sociedad Whisper Hill Farm, LLC, Stonestreet Stables, LLC y Windancer Farm; fue criado por Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY); y es entrenado por Todd A. Pletcher.

 

Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Lunes 10 de Noviembre de 2025
