Jinete venezolano está a tiro de conseguir 100 victorias en Estados Unidos

El jinete venezolano Ismeiro Villalobos, quien está en su cuarta temporada en Estados Unidos, con sus mejores números, al punto que ya tiene en su haber su primer título en tierras norteñas, tras conseguir en el mes de junio el spring meet en el hipódromo de Laurel Park.

Laurel Park: Ismeiro Villalobos rumbo a la centena de victorias

El joven látigo venezolano, quien sumó una victoria este fin de semana en Laurel Park, encima del ejemplar Big Bolton, ganador de un Maiden Special Weight para el entrenador Milan Milosevic, en la tercera carrera de la jornada del sábado, totaliza 53 victorias en la presente temporada y 97 de por vida en Estados Unidos.

Big Bolton es un macho castrado de dos años que iba a su carrera de estreno en pista de grama. Salió raudo y veloz desde la partida y, a pesar de la fuerte pelea que se presentó en los primeros metros, el hijo de Holy Boss, con el comando del jockey Villalobos, en la recta final sacó todo su potencial y, con la habilidad de su piloto, pudo alcanzar el triunfo en magnífica demostración.

Ismeiro Villalobos comienza con sus compromisos el viernes 14 de noviembre con los ejemplares Bigtonten y Just for the Money en la primera y séptima carrera, respectivamente. El sábado tendrá cuatro montas: Brighty, Doesn’thurttoflirt, Watch Out World y Sweet Summer Love. Y el domingo concluye en el mismo circuito de Laurel Park, con par de montas: Basic Miles y Balance of Power; sin embargo, ambas le quedaron en la primera carrera, por lo que tendrá que abandonar una de ellas.

Villalobos, en el presente meeting, suma 12 victorias y se ubica en el top 10 de la competición. El líder es Yedsit Hazlewood con 36 primeros.