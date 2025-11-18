¡Sin dar ventajas! Karlo López arrancó la semana con tres victorias y tomó el control en Texas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del jockey venezolano Karlo López ha sido de un éxito total, hasta el punto de conseguir un título en el hipódromo de Turf Paradise, donde ha conseguido sus grandes méritos como jinete profesional establecido desde hace 17 en Estados Unidos. La tarde de este lunes 17 de noviembre. López, consiguió un triplete ganador que lo pone en la cima del standing. En este meet que inició el pasado 11 de los corrientes y se extenderá hasta el 2 de mayo 2026.

Turf Paradise: Karlo López logró triplete ganador

La primera de las visitas de López al paddock de ganadores llegó en la tercera prueba de la programación del lunes en Turf Paradise, en un Trial de $17.000 para juveniles de dos años de 1.200 metros en arena, donde ganó con Hey Pardner, un pensionado del trainer Ryan Keeney, con un tiempo oficial de 71.4 y un dividendo de $5.60 a ganador, $3.20 el place, más $2.40 el show.

Luego, su segundo lauro del lunes lo obtendría en la sexta carrera de la jornada, en un Trial de $17.000, para juveniles de dos años de 1.200 metros en arena, en distancia de 1.600 metros. Sánchez triunfó con Got Game, del trainer Ryan Keeney, con un tiempo oficial de 71.3, el cual generó un dividendo de $5.40 a ganador, $3.40 el place y $2.40 el show.

Por último, Karlo López completó el primer triplete de la semana, en la séptima carrera, en un claiming de $8.500 metros. El jockey criollo triunfó con Top Review, del entrenador Ryan Keeney, el cual hizo un tiempo oficial de 60,3 para 1.000 metros y pagó un dividendo de $5.00 a ganador, $3.00 el place y $2.20 el show.

Con estos triunfos, Sánchez llegó a 60 victorias en el 2025, y acumula 945 triunfos en su carrera en ese país.

Karlo López, para la jornada de este martes tendrá seis montas. Para el miércoles tendrá cuatro compromisos. Luego, retornará el lunes a este mismo circuito donde tiene firmado cinco montas.