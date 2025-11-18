Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ solicita ayuda económica por complejo diagnóstico

Suscríbete a nuestros canales

La querida actriz de ‘El Señor de los Cielos’, Carmen Aub atraviesa por una compleja situación familiar que la ha llevado a solicitar ayuda económica.

Desde que se convirtió n madre en julio de 2025 junto a su esposo han enfrentado un diagnóstico que los ha dejado consternados. Su pequeña Lu tiene pérdida auditiva moderada a severa, una noticia que tocó una tecla sensible para ellos.

Luego de pasar un duro momento por el diagnostico de la nena, emprendieron un camino para buscar las mejores alternativas médicas. Esto los ha llevado como familia a tener de residenciarse en Nueva York.

“Nos vamos a tener que mudar a Nueva York porque allá está el tema de los seguros (médicos), toda la ayuda que podamos conseguir. Hay una comunidad también mucho más grande de personas sordas. Es empezar a hacer los planes para sacar un mejor futuro para ella”, declaró para TVNotas.

Una mano amiga para Carmen Aub

La actriz de ‘El Señor de los Cielos’ busca ayuda económica para cubrir los gatos de la bebé, quien usa audífonos que le permiten captar entre un 55 y 60% del lenguaje. Además, subrayó que trabajar en el medio artístico no es sinónimo de estabilidad financiera.

“Los actores no somos millonarios. Tengo que llamar a mil lugares para tratar de encontrar esta ayuda. Estoy en un lugar privilegiado... pero no es como que tenga la vida resuelta y me sobra”, señaló Carmen Aub.

Sin embargo, su hija podrá ser candidata a un implante coclear, un dispositivo que podría cambiar significativamente su capacidad auditiva.