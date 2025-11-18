Protagonista de “Pasión de Gavilanes” vive aterrador episodio en su casa

Suscríbete a nuestros canales

La popular actriz colombiana, Danna García, conocida por su papel estelar en “Pasión de Gavilanes”, compartió recientemente un relato sobrecogedor que vivió en su propio hogar:

Según sus propias palabras, lo impensable ocurrió cuando “me acaba de caer un escorpión del techo en el pecho, de la nada”. El susto fue tan grande que admitió: “ya he gritado y llorado”.

El horror que vivió la actriz

Danna explicó que en plena noche, mientras se encontraba en su casa, de repente sintió algo pesado estrellarse sobre su pecho. Para su alivio y horror a la vez, descubrió que era un escorpión que cayó directamente desde el techo.

Ella misma lo mostró en otro video, visiblemente afectada, sosteniendo al insecto vivo: “Casi me desmayo, y ahí sigue vivo”, confesó.

Lo notable del incidente es que no hubo picadura, pero la tensión quedó, ya que, los escorpiones pueden provocar reacciones graves como dificultad para respirar, espasmos musculares, problemas cardíacos y náuseas.

Deberá tomar medidas de seguridad

Aunque la gravedad del incidente quedó afortunadamente en susto, la artista mostró que el impacto emocional fue real: “Estoy sin poder dormir”, admitió.

Ahora toca tiempo de calma, quizá revisar el entorno de su hogar, tomar medidas de prevención y compartir lo acontecido para advertir a otros. La actriz no especificó si reformará su casa o si tomará medidas especiales de seguridad ante insectos, pero claramente el episodio dejó huella.