Real Madrid se infiltra en el multiverso de Marvel con su nueva equipación

El Real Madrid vuelve a romper todos los moldes al presentar una colaboración que va más allá del fútbol y entra en el terreno del cómic y la cultura pop.

En conjunto con Adidas y Marvel, el club madrileño lanzó una línea de entrenamiento inspirada en el “multiverso de superhéroes”.

El anuncio ha generado una ola de curiosidad tanto entre aficionados al fútbol como entre seguidores de Marvel, al inaugurar un capítulo inédito donde jugadores, prendas y viñetas de cómic conviven en un mismo universo.

Del césped al cómic: la narrativa de la camiseta del Real Madrid

La colección de Thor no es simplemente una línea de ropa. Incluye un cómic exclusivo producido por Marvel que narra una batalla interdimensional protagonizada por el Real Madrid y los All Blacks, ante una amenaza cósmica liderada por Ultrón tras la caída de un satélite de ROXXON en la Tierra.

Los diseños llevan detalles como líneas de batalla, destellos eléctricos y símbolos gráficos inspirados en la iconografía del cómic. Tonos oscuros (negro predominante), acentos blancos y amarillos, y gráficos escondidos que simulan un “mensaje secreto” convierten cada prenda en un artículo de sensación.

¿Qué trae la nueva colección?

La gama está compuesta por camisetas de entrenamiento, sudaderas, chaquetas, shorts y prendas pre-partido, todas con la estética común de la saga Marvel. Los precios van desde los 50 dólares en tallas infantiles hasta los 120 dólares para piezas de adulto.

La combinación de colores (negro de base, blanco y amarillo como acentos) rompe con la habitual paleta blanca del club, lo que ya está causando debate entre los seguidores.

Este giro del Real Madrid forma parte de una estrategia que busca trascender el ámbito deportivo y cultural. Al aliarse con Marvel, el club incorpora: