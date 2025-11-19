¡Oficial! Tatsuya Imai de los Seibu Lions ya puede negociar con equipos de MLB

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho japonés Tatsuya Imai ingresó este martes al sistema de posteo de las Grandes Ligas (MLB) y estará disponible para negociar con los equipos interesados en sus servicios hasta el próximo 2 de enero.

De esta manera, Imai se une al infielder Munetaka Murakami, cuya ventana de 45 días para firmar expira el 22 de diciembre, añadiendo talento de élite de la Nippon Professional Baseball (NPB) al mercado.

Números Dominantes en la NPB

Imai, quien ha pasado toda su carrera profesional de nueve años con los Seibu Lions, ha demostrado ser un lanzador de élite en Japón. Posee una marca de 58 victorias y 45 derrotas con una efectividad de 3.15 en ocho temporadas, con 907 ponches en 963.2 entradas lanzadas.

En su última temporada, registró una efectividad de 1.92, un impresionante 0.89 de WHIP (bases por bolas más hits por inning) y 178 ponches en 163.2 entradas.

Su arsenal incluye una poderosa bola rápida que supera las 90 mph, complementada por un slider devastador y un splitter efectivo. Imai, tres veces All-Star en Japón, logró un récord de franquicia con 17 ponches en un solo juego el pasado mes de junio y fue parte de un juego sin hit ni carrera combinado la temporada pasada.

Proyecciones Contractuales Millonarias

El lanzador japonés se perfila como uno de los abridores más codiciados de esta temporada baja (offseason). Kiley McDaniel, analista de ESPN, proyecta que Imai podría firmar un acuerdo de Grandes Ligas por aproximadamente seis años y $135 millones de dólares.

De concretarse la firma, el equipo de la MLB que lo adquiera deberá pagar una tarifa de posteo adicional a los Seibu Lions. Esta tarifa se calcula como un porcentaje del valor total del contrato que Imai firme, compensando al club japonés por la pérdida de su jugador franquicia.

Su disponibilidad lo convierte en uno de los mejores abridores disponibles en el mercado invernal, atrayendo el interés de múltiples organizaciones de Grandes Ligas que buscan reforzar sus rotaciones.