¡Cabeza a cabeza! José Armando Bracho se lució con dos triunfos esta tarde

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, el jinete venezolano José Armando Bracho logró dos victorias consecutivas en el hipódromo ubicado en el condado de Youngstown, Ohio, durante una cartelera de nueve carreras. Este destacado inicio marcó una jornada exitosa para Bracho en la competencia en Mahoning Valley Race Course.

Mahoning Valley: José Armando Bracho logró ¡back to back!

El jockey venezolano José Armando Bracho lució sus mejores habilidades la jornada de este martes en el hipódromo de Mahoning Valley, que programó una cartelera de nueve carreras. Bracho, le tocó guiar a la victoria en la primera carrera de la jornada al ejemplar Wasabi Beach, que sorprendió en la taquilla con un pago de $16,20 a ganador. Esta prueba se corrió en distancia de 1.200 metros con registro de 72,4. Presentó la entrenadora Susan Anderson.

Acto seguido, Bracho estuvo sobre el lomo del ejemplar Shadow Strike, un macho castrado de tres años hijo de Tidal Volume, que sumó su tercera victoria en cinco presentaciones para la divisa de Gene Burkholder. El ganador se quedó con un allowance de $35,100, registrando un tiempo de 73,1 para 1.200 metros en pista de arena. Presentó Justin Radosevich.

José Armando Bracho, con estas victorias llega a 115 en la temporada y en el recién iniciado meeting de Mahoning tiene 14 primeros, y se ubica tercero. El líder es Erik Barbara, con 23, y segundo, Luis Raúl Rivera, con 15 lauros.

Para la jornada de este miércoles, José A. Bracho tendrá cuatro montas. El jueves, último día de la semana en este circuito, llevará a tres ejemplares. Para retornar el lunes en jornada selectiva, con cinco montas. Destacamos que el 30 de diciembre culmina la temporada 2025.