NBA: Susto en Atlanta: Zaccharie Risacher sufre contusión de cadera tras aparatosa caída

El alero francés de los Atlanta Hawks, Zaccharie Risacher, sufrió una aparatosa caída este domingo durante el enfrentamiento ante los Phoenix Suns, una situación que lo obligó a abandonar el encuentro.

De acuerdo con los informes médicos iniciales, el jugador de 20 años sufrió una contusión de cadera y su estado será evaluado diariamente por el equipo.

El Incidente en la Cancha

La jugada se produjo a mitad del cuarto cuarto, durante una transición ofensiva rápida.

Risacher recuperó la posesión del balón y se elevó para intentar una volcada a dos manos. Sin embargo, el impulso que traía le impidió sujetarse firmemente del borde del aro, lo que provocó que cayera de manera incómoda directamente sobre su cadera. Fue una caída muy impactante y peligrosa en la cancha.

Risacher permaneció tendido en el suelo por un momento, pero afortunadamente pudo levantarse por sus propios medios, según reportó el periodista Hayden Cilley.

El alero europeo está cursando el segundo año de su carrera en la NBA. Ha mostrado grandes avances como tirador y generador de juego en una ofensiva de Atlanta que le permite crear muchas oportunidades.

Risacher ha sido fundamental para los Hawks, aportando un conjunto de habilidades únicas que incluyen la capacidad de espaciar la cancha y conseguir tiros sólidos dentro del arco.