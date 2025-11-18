¿Ya no es la estrella? Esto dice LeBron James sobre su nuevo rol en los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Tras su reciente y muy publicitado regreso a los entrenamientos de Los Ángeles Lakers, la superestrella LeBron James no perdió tiempo en reafirmar su estatus singular en la historia del baloncesto.

El "Point-Forward" Definitivo y la Era del Baloncesto sin Posiciones

En una conferencia de prensa posterior a la práctica, donde se le preguntó sobre cuál sería su rol o posición específica en el renovado esquema táctico de los Lakers, James respondió con una declaración audaz y categórica que subraya su incomparable versatilidad.

La respuesta de "El Rey" fue directa y desafiante para los estándares posicionales tradicionales de la NBA:

“No importa… Nunca he tenido una posición [fija]… No hay un equipo, un club, en el mundo donde yo no pueda encajar y jugar. Puedo hacer todo en la cancha.” — LeBron James, Los Ángeles Lakers

Este manifiesto no es una simple bravuconería; es la descripción precisa de la carrera de un atleta que ha jugado y sobresalido en las cinco posiciones en la cancha, dominando como base, escolta, alero, ala-pívot y pívot, dependiendo de las necesidades de su equipo y del momento del partido.

Las declaraciones de James llegan en un momento en que la NBA evoluciona hacia un juego cada vez más libre de posiciones, donde la versatilidad, la altura y la capacidad de tiro son primordiales. Sin embargo, James ha estado a la vanguardia de esta evolución durante dos décadas.

LeBron, abierto a explorar un nuevo rol

Al decir que "nunca ha tenido una posición fija", LeBron enfatiza que su rol ha sido siempre el de un catalizador total. Su juego se define por lo que el equipo necesita en ese instante:

Creador de Juego: Dirige la ofensiva y reparte asistencias como un base de élite.

Anotador Principal: Puede tomar el balón y anotar en el clutch como un escolta o alero.

Defensor Versátil: Su fuerza y agilidad le permiten defender desde el base más rápido hasta el pívot más fuerte.

La afirmación de que "no hay un equipo en el mundo" donde no pueda encajar es un golpe de autoridad que recuerda a la liga que, a pesar de su edad y las recientes lesiones, su coeficiente intelectual baloncestístico y su habilidad física lo mantienen como una fuerza gravitatoria en la cancha.