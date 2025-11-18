Duelo de contrastes en la NBA: El ritmo ofensivo de Lakers contra la fragilidad defensiva del Jazz

Suscríbete a nuestros canales

El Crypto.com Arena se prepara para un emocionante enfrentamiento de la NBA entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz. Los Lakers han superado las expectativas, logrando 10 victorias en 14 partidos incluso sin LeBron James, cuyo inminente regreso alimenta el entusiasmo. Los angelinos están en gran forma, con 6 victorias en sus últimos 7 partidos en casa.

Los Lakers han demostrado su fortaleza ofensiva con un promedio de 120 puntos anotados por partido y una defensa que permite menos de 110. Su reciente victoria a domicilio contra el equipo sólido de Milwaukee (119-95) subraya la calidad del equipo.

Por su parte, el Utah Jazz ha caído al décimo puesto del Oeste tras un inicio prometedor. Si bien su ataque de tres puntos es agresivo, su defensa es vulnerable, permitiendo un promedio de 125 puntos por juego.

A pesar de la inestabilidad de Utah, los enfrentamientos directos tienden a ser de alta anotación. El Total superior a 229.5 puntos se ha cumplido en los últimos 5 enfrentamientos directos en casa de los Lakers y en 11 de los últimos 12 encuentros.

✅ Predicción Recomendada

Dada la excelente forma ofensiva de Los Ángeles y la defensa permisiva de Utah, se espera un alto marcador.

Nuestra Elección: Total puntos Más (237.5), jugada que se cotiza en -115.

R: Luimar González