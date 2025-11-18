La NBA advierte a Draymond Green por un nuevo enfrentamiento con un aficionado

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) emitió este martes una advertencia al alero de los Golden State Warriors, Draymond Green, luego de un altercado cara a cara con un aficionado durante el partido del domingo contra los New Orleans Pelicans, tras no poder controlar su temperamento.

Green ha sido multado con frecuencia por la liga. En mayo de 2022, recibió una sanción de 25.000 dólares por mostrar el dedo medio a un seguidor de los Memphis Grizzlies. En diciembre de ese mismo año, fue multado con la misma cantidad por "dirigir un lenguaje obsceno" a un aficionado de los Dallas Mavericks.

El jugador de los Warriors también recibió una multa de 50.000 dólares la temporada pasada por cuestionar la "integridad de los oficiales del juego" después de una derrota en los playoffs ante los Minnesota Timberwolves.

El Incidente: Insultos y Respuesta Airada

El incidente ocurrió en el segundo cuarto, después de que Green recibiera una falta de tiro mientras defendía al alero de los Pelicans, Herb Jones.

Un aficionado, identificado como Sam Green, de 35 años y originario de Nueva Orleans, se puso de pie y comenzó a increpar ruidosamente. Cuando los jugadores se preparaban para la siguiente jugada, Draymond Green se desvió de la cancha, se acercó al seguidor sonriente y se paró a pocos centímetros de él, mientras ambos intercambiaban palabras.

El personal de seguridad y los árbitros actuaron de inmediato, apartando a Draymond Green y escoltándolo de vuelta al banquillo, mientras el personal del pabellón se dirigía al aficionado.

Horas más tarde, el seguidor admitió haber acosado al veterano jugador de los Warriors.

"Fue una buena broma al principio, pero no puedes seguir llamándome mujer", declaró Green después del partido, según Slater. "Tengo cuatro hijos, uno en camino. No puedes seguir llamándome mujer".