Chet Holmgren se coloca como favorito para adjudicarse este premio a final de temporada

Suscríbete a nuestros canales

En una temporada donde las narrativas de los jugadores jóvenes están redefiniendo el futuro de la NBA, el pívot de segundo año de los Oklahoma City Thunder, Chet Holmgren, ha emergido con una fuerza defensiva tan dominante que ya ha capturado la cima en las proyecciones para un galardón históricamente reservado para veteranos.

Según el modelo predictivo de la respetada plataforma de análisis de datos Play ProphetX, Holmgren se ha posicionado como el favorito indiscutible para ganar el premio al Jugador Defensivo del Año (DPOY).

La plataforma ha publicado sus últimas probabilidades, y el resultado subraya el impacto sísmico que Holmgren está teniendo en el lado defensivo de la cancha, superando a competidores de élite en la liga:

Chet Holmgren: 40% de Probabilidad

Victor Wembanyama: 20% de Probabilidad

Evan Mobley: 15% de Probabilidad

Este 40% de probabilidad no solo le da a Holmgren una ventaja de doble dígito sobre su competidor más cercano, sino que también sugiere que, si el Thunder mantiene su ritmo ganador y su alta eficiencia defensiva, el premio es suyo para perder.

El Fenómeno Defensivo de Holmgren

La estatura (2.16 m) y la increíble envergadura (más de 2.26 m) de Chet Holmgren eran bien conocidas, pero su impacto en el juego de la NBA ha superado las predicciones. Su candidatura para el DPOY no se basa únicamente en sus estadísticas de tapones y rebotes, sino en su versatilidad y su capacidad para alterar el ataque rival.

El 'Factor Holmgren' radica en su capacidad para:

Defender el Aro (Rim Protection): Se ha convertido en uno de los mejores protectores de aro de la liga, negando canastas fáciles y forzando a los atacantes a cambiar sus tiros, incluso cuando está lejos de la acción. Movilidad Perimetral: A diferencia de muchos pívots tradicionales, Holmgren tiene la agilidad y la velocidad lateral para defender a bases y aleros, haciendo que los pick-and-rolls sean inefectivos y permitiendo al Thunder utilizar esquemas defensivos altamente flexibles. Anclaje del Equipo: Su presencia ha sido fundamental para que el Oklahoma City Thunder se convierta en uno de los equipos más eficientes a la defensiva de toda la NBA, un pilar esencial en su récord de 14-1, como se mencionó en noticias recientes.

Superando a la Competencia de Novatos y Jóvenes Titanes

La lista de contendientes al DPOY es formidable, pero Holmgren ha eclipsado a figuras destacadas:

Victor Wembanyama (20%): El fenómeno francés de los Spurs, a pesar de sus impresionantes estadísticas individuales, se encuentra en un equipo con menos éxito general, un factor que a menudo penaliza a los candidatos al DPOY. Si bien Wembanyama podría rivalizar con Holmgren en tapones, la influencia de Chet en un equipo ganador le da la ventaja en esta etapa de la temporada.

Evan Mobley (15%): El talentoso alero de los Cleveland Cavaliers es un defensor de élite, pero la consistencia y el dominio de Holmgren lo han posicionado ligeramente por delante en los pronósticos.

Históricamente, el premio DPOY valora el impacto en la defensa colectiva y el éxito del equipo. Dado que el Thunder está dominando la liga con su defensa, el mérito se está transfiriendo directamente a Holmgren como su ancla defensiva.