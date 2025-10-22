NBA: Así es el anillo del campeonato que consagra al OKC Thunder

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó. El Oklahoma City Thunder culminó su histórica temporada 2024-2025 con el primer título de la franquicia desde su reubicación, con una ceremonia de entrega de anillos digna de campeones. Antes de su debut en la nueva temporada, los jugadores del Thunder recibieron el deslumbrante Anillo Campeonato NBA 2025, una pieza de joyería que no solo celebra el triunfo sobre los Indiana Pacers en las Finales, sino que también establece un nuevo estándar de opulencia e innovación.

La joya, diseñada por la prestigiosa casa Jostens, es un verdadero tesoro con un valor estimado que se dispara hasta los 150.000 dólares. El Anillo Campeonato OKC Thunder está elaborado en oro de 14 quilates y contiene más de 800 gemas talladas a medida y colocadas a mano.

La innovación del 'anillo dentro del anillo'

El elemento más llamativo y vanguardista de la pieza es su innovación de "anillo dentro de otro anillo". Este diseño sin precedentes en la historia de los anillos de campeonato de la NBA simboliza la singularidad del primer título de la ciudad bajo el nombre de Thunder.

Detalles del Lujo y el Simbolismo en el Anillo del Thunder:

Metal y gemas: La base está construida en opulento oro de 14 quilates , un material que realza el brillo de las más de 800 gemas que cubren la pieza, dándole una apariencia deslumbrante y de altísimo valor.

Diseño superior: En el centro del anillo exterior se encuentra el icónico logo del Oklahoma City Thunder grabado en la parte superior. La base del bisel lleva grabada la palabra " CHAMPIONS ", completamente delineada con diamantes para maximizar su impacto visual.

Innovación oculta: La verdadera magia reside en el mecanismo interno del anillo dentro del anillo . Este detalle es un tributo directo a la afición y al hito de ser el primer equipo en lograr un campeonato en Oklahoma City.

Grabados personalizados: Cada joya incluye inscripciones y grabados que conmemoran la temporada, el récord de 68-14, y la fecha de la histórica victoria en las Finales contra los Pacers.

El momento culminante de la ceremonia fue la entrega al Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, Shai Gilgeous-Alexander. Los cánticos de "MVP" resonaron en el estadio mientras Gilgeous-Alexander recibía y abría su caja. "Fue surrealista. No sé cómo describirlo aparte de eso. Sin embargo, fue muy divertido. Ver la bandera izada también fue genial, sabiendo que estará allí para siempre. Y somos el primer grupo en traerle un campeonato a la ciudad. Es un sentimiento bastante especial," expresó el base, resumiendo el sentir de toda la franquicia.



El primer título para Oklahoma City, el segundo para la franquicia

Este Anillo Campeonato NBA 2025 tiene un significado histórico doble. Si bien es el primer título ganado bajo el nombre de Oklahoma City Thunder, la NBA lo contabiliza como la segunda corona de la franquicia, que incluye el campeonato de 1979 ganado por los extintos Seattle SuperSonics.

El equipo de Oklahoma City cerró la noche de celebración de su anillo de campeonato con una emocionante victoria en doble tiempo extra sobre los Houston Rockets, demostrando que están listos para defender su corona. Los nuevos anillos de los OKC Thunder no son solo un premio, son el símbolo de una nueva era de éxito y lujo en la NBA.