Fast Sensations en el Simón Bolívar: Lugo confía en su yegua para la gloria en La Rinconada

Este domingo la fanaticada hípica del país se paraliza con la realización de la reunión 41 de la temporada. La prueba central, el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), se disputará en esta ocasión a la altura de la sexta válida del 5y6.

El zuliano Jaime Lugo, jinete que ya ganó esta importante prueba en cuatro ocasiones (2003, 2017, 2019 y 2022), asume un nuevo compromiso este año. Estas fueron las palabras que el "General" concedió al equipo de Meridiano Web en la mañana de ajustes de este miércoles:

La Condición de Fast Sensations: Selectiva La Rinconada Jaime Lugo

Meridiano Web: Jaime, cuéntanos sobre tu compromiso en el Simón Bolívar. ¿Qué nos puedes decir de Fast Sensations , cómo te sientes y cómo crees que se desarrolle esta trascendental prueba de 2.400 metros?

Jaime Lugo: "Gracias a ti por la entrevista, que siempre están pendientes y apoyan al hipismo venezolano al 100%. Sí, aquí estamos para conversar un poco de la yegua participante del clásico Simón Bolívar. La yegua se encuentra en óptimas condiciones; hoy la trabajó su traqueador de confianza. Ella anda en plenitud de condiciones.

Se trata de una carrera muy importante, con la presencia de 18 ejemplares, una participación que no se veía desde hace un tiempo. Gracias a Dios, la caballada de La Rinconada aumentó, y la calidad de los ejemplares es muy buena."

El desafío de ganar con una yegua: 2.400 metros

Meridiano Web: Tocaste un punto muy importante: son 18 ejemplares, y dentro de ellos hay tres yeguas. En la historia de este clásico, nueve yeguas lograron ganarlo. Fast Sensations pudiera ser la décima.

Jaime Lugo: "Bueno sí, Dios mediante la yegua se mantiene en óptimas condiciones, de verdad estamos muy optimistas con ella. Ella respondió a todos sus trabajos y las tres últimas carreras demostró que tiene calidad. Este clásico será muy emocionante, y ojalá tengamos la dicha de ganar. Esperamos que todo salga bien, siempre con la bendición de Dios, y podamos ganar este clásico."

Por el récord de Ángel Francisco Parra

Meridiano Web: Para cerrar, usted ganó este clásico cuatro veces. Ángel Francisco Parra lo ganó cinco veces. ¿Qué significaría para usted empatar con este destacado jinete si Fast Sensations cruza la meta en ganancia?

Jaime Lugo: "Para mí sería un honor lograr ese empate con un jinete que fue un gran jinete. Hoy, casualmente, tuve la oportunidad de conversar con él, ya que estuvo de visita por aquí. El hecho de empatarlo sería un orgullo y mucha emoción. Dios mediante y podamos ganar este quinto clásico."

