Último minuto: Descubre al primer retirado del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI)

Este domingo 26 de octubre, a partir de las 12:35 de la tarde, se disputará en el hipódromo La Rinconada, la cuadragésima primera reunión del tercer y último meeting, con la programación de 13 carreras, que incluye: La edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar (GI).

En horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH por sus siglas) informó, a través de sus redes sociales, acerca de un ejemplar que estaba inscrito para la mencionada prueba selectiva especial de la jornada dominical, a realizarse en la sexta válida para el juego del 5y6 Nacional.

Ejemplar: Clásico Simón Bolívar (GI) La Rinconada Datos hípicos

Se trata del castaño tresañero El Kamilo (número 13), pues era uno de los participantes el Simón Bolívar, en distancia de 2.400 metros, con la monta de Larry Mejías y presentado por William Laya que iba a defender con los colores del Stud King of KIngs

El nacido y criado en el Haras La Alameda La Orlyana iba a reaparecer luego de 56 días sin correr para estar presente en el magno evento hípico venezolano.

Su última competencia en la arena de Coche fue el día 31 de agosto, pues llegó tercero a 3 1/4 del ganador Master Shot. Culminada la competencia el jinete Yonkleiver Díaz informó ante la junta de Comisarios del INH que El Kamilo tuvo una mala salida.

Motivo del retiro de El Kamilo

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del presentado por Laya es por Claudicación miembro anterior izquierdo.