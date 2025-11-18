¡Ya no jugará con Curry! LeBron James dice 'No' al Team USA para los JJ.OO. de 2028

Suscríbete a nuestros canales

En un anuncio que marca oficialmente el fin de una generación de leyendas en la escena internacional del baloncesto, se ha confirmado que el ícono global LeBron James no participará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. A esta impactante noticia se suma la indicación de que otra superestrella de la NBA, Stephen Curry, considera su participación como "improbable" para ese mismo evento.

Esta doble revelación disipa las esperanzas de los aficionados estadounidenses y del mundo que soñaban con ver a ambos gigantes liderar al Team USA en su tierra natal. La decisión, aunque previsible dada la edad que tendrán los atletas en 2028, simboliza una transición profunda en el liderazgo del equipo nacional.

La Decisión de "King James"

Para la fecha de los Juegos Olímpicos de 2028, LeBron James tendrá 43 años. Aunque su longevidad en el deporte es legendaria y ha reescrito los manuales de la preparación física, la decisión de no participar en Los Ángeles parece ser un movimiento estratégico y lógico, enfocado en el descanso, el legado y la salud a largo plazo.

El legado olímpico de LeBron James es monumental. Ha ganado múltiples medallas de oro y ha sido una figura central en la cultura de Team USA durante casi dos décadas.

Su ausencia en el evento de 2028 no es solo la pérdida de un jugador, sino la de un líder nato, un mentor y el rostro más reconocido del baloncesto mundial. Su enfoque se ha movido claramente hacia la conclusión de su carrera en la NBA y el apoyo a la próxima generación de talentos.

El Retiro Internacional de un Francotirador

En cuanto a Stephen Curry, que para 2028 rondará los 40 años, la palabra "improbable" sugiere que la decisión no es un cierre de puertas absoluto, pero sí una inclinación muy fuerte hacia el descanso.

Curry, el revolucionario del tiro de tres puntos, a menudo ha priorizado su descanso durante los veranos, enfocándose en la recuperación tras las extenuantes temporadas de la NBA.

Aunque su magia y su capacidad para cambiar el ritmo de un partido serían invaluables, la carga física de una temporada y los playoffs hacen que la participación internacional sea una decisión difícil a esa edad. La probabilidad de verlo unirse a Team USA en Los Ángeles parece ahora remota, pasando la antorcha a los futuros líderes del perímetro.