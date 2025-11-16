Lebron James vuelve a casa y la fecha de su debut se acerca

Suscríbete a nuestros canales

La larga espera por el regreso de una de las estrellas más grandes de la NBA está a punto de terminar. La liga anunció oficialmente que LeBron James ha sido reasignado de la filial de la G League, los South Bay Lakers, al equipo principal de Los Ángeles Lakers.

El camino Inédito de la recuperación

El uso de la NBA G League para la puesta a punto de un jugador del calibre de LeBron James fue una decisión estratégica. Según informaron fuentes, la superestrella completó exitosamente múltiples días de prácticas y sesiones de 5 contra 5 con el equipo de South Bay durante la última semana.

Este inusual desvío por la G League no solo permitió a James recuperar el ritmo de juego y la forma física lejos de la intensa atención mediática, sino que también aseguró una preparación más intensa y controlada, un requisito fundamental para un atleta de su longevidad. El objetivo principal: garantizar que su cuerpo esté listo para soportar las exigencias del calendario de la NBA.

Luz verde: A práctica completa

La reasignación de vuelta a Los Ángeles es la señal más clara de que James ha superado la fase de acondicionamiento. El siguiente hito, y la última prueba de fuego, será el lunes, cuando participe plenamente en la práctica del equipo de los Lakers.

La completa participación en los ejercicios y simulacros de alta intensidad será el indicador final para el cuerpo técnico y médico, quienes determinarán cuándo podrá pisar la cancha oficialmente y sumarse a la rotación. La cuenta regresiva para el debut o retorno de LeBron James, vital para las ambiciones de la franquicia, ha comenzado.

Expectativa y repercusión en el roster

La noticia es un soplo de aire fresco para los Lakers, que han navegado la temporada reciente a la espera de su líder. La inminente vuelta de James promete inyectar no solo puntos y asistencias, sino también el control estratégico y el liderazgo que la plantilla necesita.

Los Ángeles se prepara para recibir al Rey de vuelta, después de que este utilizara la G League como un trampolín moderno y eficiente para asegurar que su regreso sea tan impactante como se espera.