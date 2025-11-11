¡La cuenta regresiva comienza! LeBron James practicará con el South Bay Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Los fanáticos de Los Ángeles Lakers tienen motivos para emocionarse: la superestrella LeBron James está acelerando su proceso de rehabilitación y se espera que esta semana se una a las prácticas del equipo filial, los South Bay Lakers de la G-League. Este movimiento es el paso final y crucial antes del tan esperado debut de "King James" en la temporada de la NBA.

La lesión de ciática y el sorprendente inicio de los Lakers

LeBron James, a sus 40 años e iniciando su temporada número 23 (un récord de longevidad en la liga), ha estado fuera de las canchas desde la pretemporada.

La lesión: La razón de su ausencia es una irritación en el nervio ciático en la parte baja de la espalda y el costado derecho. El diagnóstico inicial lo mantuvo fuera entre tres y cuatro semanas, tiempo que se ha cumplido.

El objetivo del South Bay: Utilizar al equipo filial, que entrena en el mismo complejo, es una práctica estándar para que los jugadores lesionados de alto perfil "ramps up for his return" (aumenten gradualmente la intensidad de su actividad) en un entorno controlado. Esto le permite participar en simulacros y prácticas de contacto sin la presión de un partido de la NBA.

Récord de los Lakers: Sorprendentemente, la ausencia de LeBron James no ha sido catastrófica para el equipo. Liderados por Luka Doncic y Austin Reaves, los Lakers han tenido un gran inicio de temporada con un récord de 8-3, manteniéndose en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste. Este buen desempeño ha permitido a la directiva no apresurar el regreso de su máxima figura.

El regreso se acerca

Con el inicio de las prácticas con los South Bay Lakers esta semana, todo indica que la recuperación de James avanza según lo previsto. Se especula que el debut de LeBron James en la temporada podría ocurrir tan pronto como la próxima semana, cuando los Lakers regresen al Crypto.com Arena, posiblemente contra el Jazz de Utah.

El cuerpo técnico, liderado por JJ Redick, está monitoreando de cerca el progreso para asegurar que James esté en óptimas condiciones, pero el regreso del máximo anotador histórico de la NBA es inminente.