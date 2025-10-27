¿No va regresar? Salen a la luz reportes médicos de la lesión de LeBron James

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers enfrentan un panorama de incertidumbre al comienzo de la nueva temporada, ya que el regreso de su máxima figura, LeBron James, podría demorarse más de lo esperado. Reportes provenientes de fuentes confiables, indican que la estrella de la NBA estaría fuera de acción por aproximadamente tres semanas adicionales, proyectando su vuelta a las canchas para "algún momento a mediados de noviembre".

La noticia supone una extensión del periodo de baja inicial de James, quien ha estado lidiando con una irritación del nervio ciático que le ha impedido debutar en la temporada 2025-2026. La cautela del cuerpo técnico y médico de los Lakers es palpable, dada la naturaleza delicada de las lesiones nerviosas y la avanzada edad deportiva de James, quien busca preservar su condición física para los momentos cruciales de la temporada y la postemporada.

"Me dicen que todavía estamos en un rango de alrededor de 3 semanas más antes de que se plantee un regreso en algún momento a mediados de noviembre," fue la cita específica que encendió las alarmas en la comunidad de la NBA, reafirmando que la franquicia angelina no tomará riesgos con su jugador franquicia.

El Desafío Sin el "Rey": Una Prueba de Carácter

La prolongada ausencia de LeBron James obliga al equipo, bajo la dirección del entrenador JJ Redick, a encontrar soluciones creativas y consistentes en su esquema. El rol de catalizador ofensivo ha recaído en gran medida en el armador Luka Dončić si fue quien debe liderar al equipo en esta etapa de adaptación.

Históricamente, los Lakers han tenido dificultades para mantener un ritmo ganador sin la presencia de LeBron. Aunque el equipo ha mostrado destellos de resiliencia y ha contado con actuaciones explosivas de jugadores de rol como Austin Reaves, la falta de consistencia y liderazgo en momentos de alta presión ha sido evidente.

Impacto en el Calendario y la Conferencia Oeste

El margen de tres semanas llevará a James a perderse una porción significativa de partidos en este inicio de campaña, incluyendo encuentros cruciales contra rivales directos en la siempre competitiva Conferencia Oeste. La urgencia de sumar victorias para evitar caer en una desventaja temprana en la tabla de posiciones es máxima.

La gerencia de los Lakers ha apostado fuertemente por la salud y longevidad de James, entendiendo que su disponibilidad en playoffs es la clave para un posible éxito en el campeonato. Sin embargo, un mal inicio podría generar una presión innecesaria sobre el equipo y sobre el propio James una vez que regrese a la acción.