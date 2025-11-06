¡Doncic y Reaves le quitan el puesto! Exjugador de la liga no considera a LeBron James indispensable en los Lakers

Suscríbete a nuestros canales

Las declaraciones del exjugador de la NBA y actual analista deportivo, Kendrick Perkins, han sacudido el panorama de la liga, poniendo en el centro del debate el futuro rol de LeBron James a su regreso a las canchas con Los Ángeles Lakers.

Perkins, conocido por sus comentarios directos y a menudo polémicos en los programas de ESPN como First Take, ha sido enfático: el "Rey" debe "pasar a un segundo plano" y adoptar un rol de tercera opción en el equipo, reconociendo que el nuevo "mejor dúo" de la NBA ya reside en el vestuario de los Lakers: el esloveno Luka Doncic y el emergente Austin Reaves.

"Cuando regrese, tendrá que pasar a un segundo plano ante el mejor dúo del baloncesto en este momento: y ese es Austin Reaves y Luka Doncic", proclamó Perkins.

El Impacto del 'Dúo Dinámico'

Esta audaz aseveración surge en un contexto donde los Lakers han exhibido un rendimiento notable en ausencia de James. La sinergia entre Doncic, adquirido en un trade que redefinió el panorama de la liga, y Reaves, quien ha evolucionado de un undrafted player a una pieza fundamental del equipo, ha sido innegable.

La pareja ha demostrado ser una fuerza ofensiva dominante, controlando el balón y generando juego con una eficacia impresionante. Un ejemplo reciente de su potencial se vio en un partido donde, junto a LeBron James, se convirtieron en el primer trío en la historia de la NBA en registrar cada uno más de 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 2 triples en un mismo encuentro, demostrando que la coexistencia, aunque posible, podría requerir un reajuste de jerarquías.

En este inicio de temporada, las estadísticas individuales de Doncic y Reaves han sido deslumbrantes, ubicándolos consistentemente entre los líderes de la liga en varias categorías ofensivas. Este rendimiento excepcional, en particular la capacidad de ambos para ser creadores de juego y no solo finalizadores, es lo que ha llevado a Perkins a sugerir que el esquema del equipo ahora debe pivotar en torno a ellos.

¿LeBron en la sombra?

El Desafío de LeBron La propuesta de Perkins presenta un dilema fascinante para LeBron James. A sus 40 años, "King James" sigue siendo una élite de la NBA, con promedios que atestiguan su vigencia. Sin embargo, el análisis de Perkins, compartido por otros expertos, plantea la pregunta de cómo encajará su estilo de juego, que históricamente ha dependido de tener el balón en sus manos, con la alta dominancia de Doncic y Reaves.