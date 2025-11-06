NBA: Donovan Mitchell iguala esta marca que solo tenía Michael Jordan

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de su carrera, Donovan Mitchell ha demostrado tener un talento notable y en la naciente temporada 2025-2026 de la NBA ha tenido un rendimiendo óptimo. El pasado miércoles 6 de noviembre, los Cleveland Cavaliers consiguieron su quinto triunfo del año y fue gracias a una destacada noche que tuvo el base armador.

El equipo de Ohio venció 132-121 a Philadelphia 76ers y este jugador de 29 años tuvo una actuación de lujo, al registrar 46 puntos, ocho asistencias y cuatro rebotes, demostrando porque es el principal lider y figura de este equipo de la Conferencia del Este.

Gracias a esa actuación, Mitchell entró en la historia de la NBA y emuló una marca que solamente tenía nada más y nada menos que Michael Jordan.

Donovan Mitchell se une a "Su Majestad"

Según un dato de OptaSTATS, Donovan Mitchell firmó una de esas noches que quedan grabadas en la historia de la NBA. Con más de 45 puntos, ocho asistencias y una efectividad del 70% en tiros de campo, el jugador de Cleveland se mostró imparable. Lo más impresionante: no falló ni un solo tiro desde la línea de libres, un dominio absoluto que refleja tanto su madurez como su confianza en el juego.

Con esa actuación, se convirtió en apenas el segundo jugador en lograr una línea estadística así, algo que solo había conseguido Michael Jordan en 1985, cuando tenía 21 años. No es poca cosa compartir una marca con “Su Majestad”. Más que números, la actuación de Mitchell fue una demostración de liderazgo, precisión y talento puro, de esas que recuerdan por qué está entre los mejores del momento.

Tras esta noche histórico y memorable, Donovan Mitchell promedia en la presente campaña del mejor baloncesto del mundo 31.9 puntos por juego, con 5 asistencias y 2.6 rebotes.