Giddey iguala a Michael Jordan con una hazaña histórica para los Chicago Bulls

Suscríbete a nuestros canales

El base de los Chicago Bulls, Josh Giddey, rompió una marca de exclusividad de Michael Jordan que se mantenía vigente desde 1989. Giddey logró su segundo triple-doble consecutivo en el partido del martes 4 de noviembre, convirtiéndose en el segundo y único jugador en la historia de la franquicia en conseguir esta hazaña.

Jordan cimentó su estatus de leyenda en este tipo de logros, siendo el único jugador en la historia de los Bulls en registrar triples-dobles consecutivos, incluyendo una asombrosa racha de siete en fila durante la temporada 1988-1989. Hoy, 36 años después, Giddey ha igualado el hito de acumular al menos dos juegos seguidos con el triple-doble.

El inicio imparable de Giddey

Giddey ha tenido un inicio de la temporada 2025-2026 espectacular.

La racha comenzó el domingo anterior contra los New York Knicks, donde el australiano logró el decimonoveno triple-doble de su carrera, con una línea estadística de 23 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias.

El base mantuvo ese impulso en el partido del martes contra los Philadelphia 76ers. Chicago se mantuvo por detrás en el marcador la mayor parte del encuentro, pero Giddey lideró el regreso y coronó una noche histórica encontrando a Nikola Vucevic para la canasta ganadora en los últimos segundos, sellando la victoria para los Bulls.

Cifras de récord en la noche del martes

Giddey completó su impresionante noche con cifras dominantes:

29 puntos

15 rebotes

12 asistencias

Con este vigésimo triple-doble de su carrera, y el segundo consecutivo, Josh Giddey no solo entra en los libros de historia de Chicago, sino que subraya su notable evolución como una figura central en el esquema del equipo, manteniendo un promedio de no menos de 18 puntos en ningún partido en lo que va de la temporada.