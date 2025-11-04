¿Merece el mérito? Kevin Durant elogia a Cooper Flagg y lo coloca entre los mejores de la historia

Suscríbete a nuestros canales

En un testimonio que inmediatamente resonará en el mundo del baloncesto y elevará la presión sobre la joven promesa, la superestrella y campeón de la NBA, Kevin Durant (KD), ha emitido una predicción monumental sobre el futuro del novato de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg.

Durant, impresionado por Flagg

Flagg, seleccionado con la primera elección global en el Draft de 2025 por los Mavericks, ya era considerado uno de los prospectos estadounidenses más anticipados en años. Sin embargo, el aval de un jugador del calibre de Durant, conocido por su ojo clínico para el talento, ha cimentado la narrativa de que la liga está presenciando el surgimiento de una figura generacional.

En una reciente declaración que ha capturado la atención mediática global, Kevin Durant no escatimó en superlativos al referirse al joven alero.

"Creo que va a ser una pesadilla tal... que... será considerado uno de los mejores de todos los tiempos," afirmó Durant, estableciendo un estándar de grandeza reservado solo para un puñado de leyendas en la historia del deporte.

La frase de Durant no solo subraya el inmenso potencial de Flagg, sino que también hace referencia a la versatilidad y el impacto disruptivo que el jugador de 2,06 metros puede tener en ambos extremos de la cancha, un aspecto que sin duda le valió el ser la primera selección.

Flagg en Dallas: El Nuevo Rostro de la Franquicia

La llegada de Cooper Flagg a Dallas, tras una estelar carrera universitaria en Duke, ha inyectado una nueva ola de optimismo en los Mavericks. A pesar de los naturales desafíos de adaptación a la NBA que ha enfrentado en sus primeros juegos, incluyendo la asunción de un rol significativo en un equipo en transición, Flagg ha demostrado destellos de la habilidad que le ha granjeado elogios tan superlativos.

Su habilidad para el juego defensivo, combinada con un talento ofensivo multidimensional y una madurez inusual para su edad (18 años), sugieren que los Mavericks han encontrado el pilar sobre el cual reconstruir su futuro.