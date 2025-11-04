NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 4 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 4 de noviembre se aproxima una corta, pero emocionante jornada en la presente temporada de la NBA. Chicago Bulls y Philadelphia Sixers protagonizan el platilla fuerte en la venidera cartelera con su cruce desde el United Center.

Después de notables inicios de campaña, donde ambos han vencido en cinco de sus primeros seis desafíos, tanto franquicia de Illinois como el 76ers intentarán amarrar un triunfo que los dejé en solitario en la cúspide de la Conferencia Este.

En otros enfrentamientos, Golden State Warriors también será otro que acapare miradas este martes por la noche frente a Phoenix Sunx, mientras que, Milwaukee Bucks saltará al tabloncillo con la posibilidad de mantener su buen momento en la temporada 2025-26 ante Toronto Raptors. Cabe destacar que, los venados vienen de imponer su juego en territorio prohibido, quedándose con la victoria (117-115) contra Indiana Pacers.

Juegos para hoy en la NBA: 4 DE NOVIEMBRE