Luka Dončić firma el mejor inicio anotador en la historia de los Lakers

Pese a que LeBron James aún no debuta en la temporada 2025-2026 de la NBA, Luka Dončić ha demostrado su categoría, siendo el líder ofensivo de Los Angeles Lakers en esta zafra del mejor baloncesto del mundo. El esloveno está en su segundo año con el equipo de California y está destacando como un verdadero líder.

Con 26 años, este jugador muestra toda su categoría y su peso en la liga, siendo sin lugar a duda, top 10 de los mejores basquetbolistas del mundo actualmente. Además, su notable inicio de año, le ha permitido entrar en la historia de esta legendaria franquicia.

Luka Dončić mejor que Kobe en este apartado ofensivo

Según un dato de NBA Stats, Dončić ha comenzado la temporada 2025-2026 de forma espectacular, dejando una huella inmediata en la historia de los Lakers. Con 165 puntos en sus primeros cuatro partidos, el esloveno ha superado marcas que parecían intocables, por encima de leyendas como Jerry West y Kobe Bryant. Su impacto ha sido tan contundente que no solo ha impulsado a su equipo, sino que también ha encendido la conversación sobre si estamos viendo el inicio de una era dominante en Los Ángeles.

Lo más impresionante es la naturalidad con la que el europeo ha logrado estos números. Su combinación de visión, manejo del ritmo y capacidad para anotar desde cualquier parte de la cancha lo han convertido en el motor ofensivo del equipo. Más allá de las estadísticas, su presencia ha cambiado la energía de los Lakers, que parecen haber encontrado en él a una nueva superestrella dispuesta a cargar con el peso de la historia dorada y púrpura.

En cuatro juegos dela actual campaña, Luka Dončić tiene promedios notables, de 41.3 puntos por juego, 11.5 rebotes y 8.3 asistencias.