Austin Reaves, Luka Doncic y Tyrese Maxey impulsan récord de anotación en la NBA

La temporada 2025-2026 de la NBA ha comenzado con un espectáculo ofensivo sin precedentes, pulverizando récords históricos de anotación individual. En tan solo la primera semana de acción, la liga ha registrado la asombrosa cifra de 16 partidos con jugadores anotando 40 o más puntos.

Esta racha de "clínicas ofensivas" es, de lejos, la más alta jamás vista en el arranque de una temporada regular de la NBA, superando el récord anterior de nueve juegos de 40 puntos.

Las estrellas del "club de los 40" al inicio de la temporada

El dato más impactante no es solo el volumen total de juegos, sino la consistencia de varias figuras clave, quienes han asumido roles protagónicos desde el pitazo inicial. Tres nombres resaltan por encima del resto, al haber duplicado esta hazaña en apenas unos días:

Luka Doncic, de los Los Angeles Lakers, ya suma dos partidos de 40+ puntos, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la NBA en iniciar una temporada con partidos consecutivos de 40 o más puntos. Su compañero en los Lakers, Austin Reaves, también ha conseguido dos actuaciones de 40+ puntos, incluyendo un juego de 51 puntos, uniéndose a leyendas como Shaquille O’Neal y Michael Jordan en lograrlo tan pronto en una temporada. Por su parte, Tyrese Maxey, de los Philadelphia 76ers, ha registrado igualmente dos partidos de 40+ puntos, asumiendo un rol de líder ofensivo y destacando por su explosividad y acierto desde el perímetro.

Otros grandes nombres que contribuyeron a este récord incluyen a la superestrella y MVP saliente Shai Gilgeous-Alexander (quien registró un juego de 55 puntos), el gigante Giannis Antetokounmpo, el francotirador Stephen Curry, y el talentoso Jamal Murray.

Factores clave detrás de la explosión de anotación

¿Por qué se está presenciando este aumento histórico en la puntuación? Los analistas y coaches de la NBA apuntan a varios factores que están redefiniendo el juego moderno:

Mayor velocidad de juego: Los equipos están jugando a un ritmo más rápido, lo que se traduce en más posesiones y, consecuentemente, más oportunidades de anotar por partido.

Reglas que favorecen la ofensiva: Las normativas actuales siguen beneficiando a los jugadores que atacan el canasto, resultando en un aumento en el número de tiros libres intentados, una receta perfecta para inflar los marcadores.

Evolución del tiro de tres puntos: En la era de los triplistas, prácticamente cualquier jugador es una amenaza de perímetro, lo que estira las defensas y abre más espacios para penetraciones y jugadas de alto valor.

Reaves y Doncic: El dúo ofensivo

La pareja de los Lakers, Austin Reaves y Luka Doncic, ha acaparado la atención en la NBA 2025-2026. Con LeBron James ausente por lesión al inicio de la campaña, ambos han asumido una carga ofensiva masiva. La eficiencia y el volumen de sus anotaciones no solo han establecido un récord en la liga, sino que también han roto marcas históricas de la franquicia angelina, demostrando que están listos para llevar el peso del ataque.

Esta racha no es solo una curiosidad estadística, sino un claro indicador de que la NBA sigue evolucionando hacia un juego más rápido y con mayor protagonismo del talento ofensivo individual, obligando a las defensas a adaptarse o ser testigos de otra noche histórica de 40 puntos.