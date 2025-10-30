NBA

NBA: ¡Histórico! Austin Reaves emula marca del legendario Kobe Bryant con los Lakers

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 10:35 am

El joven jugador del equipo californiano empezó con todo la campaña 2025-2026

Con LeBron James ausente, Austin Reaves ha tomado el liderazgo en Los Angeles Lakers en la naciente temporada 2025-2026 de la NBA. El joven jugador recientemente le dio el tercer triunfo a los californianos en lo que va de curso y emuló una marca histórica de franquicia.

El jugador de 27 años fue clave en el triunfo 116-115 de los Lakers sobre Minnesota Timberwolves, tras anotar 28 puntos, repartir 16 asistencias y tomar un rebote, unos números que extendieron su buena racha en la campaña y le permitieron hacer historia.

Historia para Austin Reaves 

Reaves volvió a encender la ofensiva de los Lakers anoche con una actuación impresionante: 28 puntos, 16 asistencias y el primer tiro decisivo de su carrera.

Con estas cifras, Reaves ahora promedia 34,2 puntos, 5,6 rebotes y 10 asistencias por partido, una producción que lo convierte en el primer Laker desde Kobe Bryant en la temporada 2005-06 en iniciar una campaña con cinco partidos consecutivos de más de 25 puntos. Este arranque histórico no solo demuestra su talento, sino también su crecimiento como líder dentro del equipo, consolidándose como una pieza clave para el equipo esta temporada.

Austin Reaves con cada jugada refleja su confianza y capacidad para tomar las riendas del partido, dejando claro que puede ser determinante en momentos clave. Además, este tipo de actuaciones dejan en evidencia que es una figura mega importante en este quinteto.

Jueves 30 de Octubre de 2025
Baloncesto