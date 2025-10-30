La NBA suspende el salario de Chauncey Billups y Terry Rozier tras sus recientes arrestos

Suscríbete a nuestros canales

La National Basketball Association (NBA) ha emitido un comunicado urgente confirmando la suspensión inmediata de los salarios y beneficios de Chauncey Billups, entrenador jefe de los Portland Trail Blazers, y de Terry Rozier, jugador activo de los Miami Heat, tras sus recientes arrestos y la formalización de cargos federales relacionados con esquemas de apuestas ilegales y fraude.

Esta drástica medida, efectiva desde el momento de los arrestos, subraya la política de tolerancia cero de la liga en cuanto a la integridad deportiva y la conducta de sus empleados. La NBA, en estrecha colaboración con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia de EE. UU., ha manifestado su compromiso total para desentrañar la magnitud de esta red criminal que ha conmocionado los cimientos del baloncesto profesional.

Detalles de la Investigación y los Cargos

Los arrestos de Billups y Rozier, figuras prominentes de la liga, se enmarcan en una investigación federal a gran escala que ha desmantelado una operación de juego y apuestas ilegales con presuntos vínculos con el crimen organizado. El director del FBI, en una conferencia de prensa, describió el alcance del fraude como "alucinante", señalando que las ganancias ilícitas se cifran en decenas de millones de dólares.

El caso de Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama y campeón de la NBA, está vinculado a la supuesta participación en la organización y facilitación de partidas de póquer clandestinas.

Según los informes, estas operaciones de juego ilícito, a menudo con jugadores de alto perfil como señuelo, estaban presuntamente controladas por facciones de la mafia, lo que implica cargos extremadamente graves que podrían tener consecuencias legales y profesionales devastadoras. El entrenador fue puesto en custodia federal y liberado bajo fianza, pero su carrera en el banquillo pende de un hilo.

Rozier, un talento en decadencia involucrado en apuestas

El caso de Terry Rozier, base activo de los Miami Heat, es igualmente preocupante. Los cargos preliminares que enfrenta incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, al estar supuestamente implicado en una red que utilizaba información privilegiada y confidencial de la NBA.

Se investigan activamente patrones de apuestas irregulares que involucraron al jugador, donde se apostaban cuantiosas sumas a eventos específicos, como su rendimiento estadístico o su abandono prematuro de partidos por "supuestas lesiones", explotando así el conocimiento interno del esquema de juego.