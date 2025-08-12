¿Que faltó para concretarse? Kobe Bryant estuvo cerca de jugar junto a Nowitzki en Dallas Mavericks

Suscríbete a nuestros canales

En una revelación que sacude los cimientos de la historia reciente de la NBA, el expropietario de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha desvelado que la franquicia estuvo a punto de conseguir un traspaso monumental por la superestrella de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, en el año 2007.

Kobe estuvo cerca de uniformarse con Mavericks

Cuban, conocido por su franqueza y su pasión por el baloncesto, compartió detalles de las negociaciones que, de haberse concretado, habrían alterado significativamente el rumbo de ambas organizaciones y de la liga en general.

En una reciente entrevista, Cuban trajo a la luz un "y si" histórico del baloncesto: “¿Te das cuenta de lo cerca que estuvimos de traspasar por Kobe en 2007?… Iban a ser Josh Howard, Jason Terry y selecciones del draft. Yo dije: 'cualquiera menos Dirk Nowitzki'”.

La declaración de Cuban no es solo una anécdota; es una ventana a un momento de alta tensión en la carrera de Kobe Bryant. En 2007, Kobe se encontraba en una encrucijada personal y profesional. Frustrado con la dirección del equipo y la falta de talento complementario en los Lakers, había solicitado públicamente un traspaso.

Esta situación generó un frenesí mediático y puso a varios equipos en alerta, entre ellos los Dallas Mavericks, que buscaban la manera de fortalecer su plantilla tras una decepcionante eliminación en primera ronda de los playoffs ante los Golden State Warriors, a pesar de haber logrado el mejor récord de la liga.

Un traspaso inmenso para los Lakers

El paquete de traspaso propuesto por los Mavericks era considerable, destacando dos figuras clave de la plantilla: Josh Howard y Jason Terry. En ese momento, Howard era un All-Star en ascenso, un alero versátil con una combinación de atletismo y capacidad defensiva que lo convertían en un activo muy valioso.

Por su parte, Jason Terry, conocido como "The Jet", era un base dinámico y un tirador de élite, vital para el ataque de los Mavericks y una pieza fundamental en el rol de sexto hombre. Añadir a estas figuras una serie de selecciones del draft mostraba el alto precio que Dallas estaba dispuesto a pagar por una de las figuras más dominantes de la historia del baloncesto.