NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 30 de octubre

Después de una jornada cargada de muchos puntos en los mejores tabloncillos del mundo, la temporada 2025-26 de la NBA vivirá una corta, pero electrizante cartelera con Milwaukee Bucks y Golden State Warriors para este jueves 30 de octubre.

Ambos conjuntos atraviesan por un excelente arranque de temporada y buscarán consolidarse entre los mejores equipos de su ligar con su enfrentamiento desde el Fiserv Forum. Giannis Antetokounmpo viene de ser el MVP de la primera semana de la campaña, mientras que, Stephen Curry y Jimmy Butler ya aparecen entre las duplas más notables en el tabloncillo.

En otros escenarios, San Antonio Spurs es uno de dos quintetos invitos en la Conferencia Oeste y pondrán a prueba su brillante desempeño ante Miami Heat, que solo ha perdido uno en sus primeros cuatro encuentros de la temporada. De la misma manera, Oklahoma City Thunder saltará a la cancha con la posibilidad de convertirse en el primero en llegar a seis juegos ganados en la actual edición.

Juegos para hoy en la NBA: 30 DE OCTUBRE