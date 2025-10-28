 ¡BOMBA NBA! Stephen Curry destrona a LeBron James como el jugador mejor pagado en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del baloncesto profesional ha sido testigo de un cambio de guardia financiero. Por primera vez en sus 17 temporadas en la liga, Stephen Curry, la superestrella de los Golden State Warriors, ha roto el dominio de LeBron James y se ha coronado como el jugador mejor pagado de la NBA en 2025, según los datos más recientes publicados por Forbes.

El base histórico no solo encabeza el ranking, sino que lo hace con una cifra astronómica: se estima que Curry generará $159.6 millones de dólares en ingresos totales esta temporada. Este monto impresionante se compone de su salario con los Warriors y, significativamente, de sus lucrativos contratos con marcas, incluyendo su alianza con Under Armour.

El Fin de una Era de Once Años y la Elite Financiera de la NBA

Este ascenso de Curry pone fin a una racha de once años consecutivos de LeBron James (Los Angeles Lakers) liderando la lista anual de Forbes. James, el ícono que revolucionó el modelo de negocio del atleta, se sitúa en la segunda posición con ingresos totales que ascienden a $137.6 millones de dólares.

Detrás de estas dos superestrellas se encuentra la élite financiera de la liga. En el tercer lugar, Kevin Durant, ahora con los Houston Rockets, se consolida superando la barrera de los 100 millones con $104.3 millones. Le sigue muy de cerca el "Greek Freak", Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), quien ocupa la cuarta posición con $99.1 millones en ingresos. Cerrando los cinco jugadores con mayores ingresos se encuentra Jayson Tatum (Boston Celtics), con un total de $79.1 millones esta temporada.

La continuación del top 10

La lista continúa con Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) en el puesto 6 con $65.6 millones, seguido de cerca por el MVP Joel Embiid (Philadelphia 76ers) en el puesto 7 con $65.2 millones. Sorprendentemente, Jimmy Butler (Golden State Warriors) se posiciona en el octavo lugar con $65.1 millones. Finalmente, la lista de los diez NBA mejor pagados concluye con Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) en el puesto 9 con $63.3 millones, y el actual campeón y también MVP, Nikola Jokic (Denver Nuggets), cerrando la lista en el puesto 10 con $63.2 millones.

La estructura de esta clasificación subraya la creciente importancia de los endorsements y los negocios personales en el ingreso total de los atletas, superando en muchos casos al salario estricto pagado por sus equipos. Stephen Curry es el ejemplo paradigmático de esta nueva economía en la NBA 2025.