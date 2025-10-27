¡Emergencia en Minnesota! Anthony Edwards preocupa a Timberwolves con esta dura lesión

Suscríbete a nuestros canales

Los Minnesota Timberwolves han recibido un golpe significativo en un momento crucial de la temporada. La franquicia ha confirmado hoy que su estrella y líder indiscutible, Anthony Edwards, estará inactivo por al menos dos semanas debido a una distensión en el isquiotibial derecho. La lesión, sufrida durante un reciente encuentro, ha sido evaluada por el equipo médico, que ha determinado un protocolo de descanso y rehabilitación de catorce días.

La ausencia de Edwards, apodado "Ant-Man", representa un vacío notable para los Timberwolves. El joven alero, que ha consolidado su estatus como All-Star y uno de los talentos más dinámicos de la liga, no solo es el máximo anotador del equipo, sino también su principal generador de juego y fuente de energía en ambos lados de la cancha.

Un Duro Golpe en un Momento Clave

La baja de dos semanas se produce en el inicio de la temporada donde cada victoria es vital para la posición de Minnesota en la disputada Conferencia Oeste. "Anthony es un competidor nato y su liderazgo en la cancha será extrañado profundamente," declaró una fuente cercana. "Sin embargo, nuestra prioridad es su salud a largo plazo. Cumpliremos estrictamente el plazo de dos semanas para asegurar su completa recuperación y minimizar el riesgo de recaídas. Confiamos en la profundidad de nuestro roster para mantener el rumbo durante su ausencia."

La Prueba de Fuego para el Fondo de Armario

La lesión de Edwards pone a prueba la resiliencia y el fondo de armario de los Timberwolves. La responsabilidad de la creación de juego y la anotación recaerá ahora sobre otros pilares del equipo, como Rudy Gobert o Mike Conley será de suma importancia. Se espera que el cuerpo técnico, liderado por Chris Finch realice ajustes tácticos significativos, probablemente incrementando el volumen ofensivo de Gobert y exigiendo una mayor contribución de jugadores de rol.